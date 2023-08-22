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Команда разрушителей
The Wrecking Crew
Команда разрушителей,
США
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Жанр:
комедия
боевик
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Возраст
18+
Режиссер
Анхель Мануэль Сото
В ролях
Дэйв Батиста
Джейсон Момоа
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Режиссер «Синего Жука» снимет бадди-муви с Дэйвом Батистой и Джейсоном Момоа
Также фильм обрел официальное название.
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22 августа 2023 15:14
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