Saltburn, 2023

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Постер фильма Солтберн
7.0
Солтберн - Трейлер 2
Киноафиша Фильмы Солтберн
7.0

Солтберн

, 2023
Saltburn
США / комедия, драма, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Солтберн
7.0
Солтберн - Трейлер 2
Солтберн  Трейлер 2

В ролях

Розамунд Пайк
Розамунд Пайк
Elspeth Catton
Кэри Маллиган
Кэри Маллиган
Ричард Э. Грант
Ричард Э. Грант
Sir James Catton
Барри Кеоган
Барри Кеоган
Oliver Quick
Джейкоб Элорди
Джейкоб Элорди
Felix Catton
Рис Шерсмит
Рис Шерсмит
Арчи Мадекве
Арчи Мадекве
Farleigh Start
Лолли Адефоп
Лолли Адефоп
Сэди Совералл
Сэди Совералл
Annabel
Энди Брэди
Пол Рис
Пол Рис
Richie Cotterell
Harry
Режиссер Эмиральд Феннел
Сценарист Эмиральд Феннел
Композитор Энтони Б. Уиллис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 16 ноября 2023
Премьера в мире 4 октября 2023
Дата выхода
16 ноября 2023 Австралия MA 15+
22 декабря 2023 Австрия
17 ноября 2023 Азербайджан
17 ноября 2023 Болгария
17 ноября 2023 Великобритания 15
17 ноября 2023 Ирландия 16
22 декабря 2023 Испания 18
17 ноября 2023 Кыргызстан
17 ноября 2023 Польша
1 декабря 2023 США
1 декабря 2023 Узбекистан
Сборы в мире $21 026 167
Производство Amazon MGM Studios, Lie Still, LuckyChap
Другие названия
Saltburn, Солтберн, Soltbern, Dinh Thự Saltburn, Soltbērna, Soltbernas, Untitled Emerald Fennell Movie, 盐灼, 盐灼之痛, 索尔特本, 索尔特本庄园, 萨特本, 薩爾特本, سالت‌برن, Saltburn: El Laberinto, סלטברן, 솔트번

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 15 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Солтберн - Трейлер 2
Солтберн Трейлер 2
Солтберн - Трейлер
Солтберн Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Elspeth Catton Я некоторое время была лесбиянкой, знаешь, но в итоге всё это показалось мне слишком влажным. Мужчины такие милые и сухие.

Отзывы о фильме

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