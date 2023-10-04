Saltburn, 2023

В ролях
Все актеры и съемочная группа
Композитор
Энтони Б. Уиллис
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
2 часа 11 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
16 ноября 2023
Премьера в мире
4 октября 2023
Дата выхода
|16 ноября 2023
|Австралия
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|MA 15+
|22 декабря 2023
|Австрия
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|17 ноября 2023
|Азербайджан
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|17 ноября 2023
|Болгария
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|17 ноября 2023
|Великобритания
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|15
|17 ноября 2023
|Ирландия
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|16
|22 декабря 2023
|Испания
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|18
|17 ноября 2023
|Кыргызстан
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|17 ноября 2023
|Польша
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|1 декабря 2023
|США
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|1 декабря 2023
|Узбекистан
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Сборы в мире
$21 026 167
Производство
Amazon MGM Studios, Lie Still, LuckyChap
Другие названия
Saltburn, Солтберн, Soltbern, Dinh Thự Saltburn, Soltbērna, Soltbernas, Untitled Emerald Fennell Movie, 盐灼, 盐灼之痛, 索尔特本, 索尔特本庄园, 萨特本, 薩爾特本, سالتبرن, Saltburn: El Laberinto, סלטברן, 솔트번