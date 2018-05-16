«Дикая жизнь»: Рецензия Киноафиши

Взрослые и дети

Премьера фильма «Дикая жизнь», режиссёрского дебюта американского актёра Пола Дано, состоялась на кинофестивале «Сандэнс», после чего отправилась прямиком в Канны — открывать параллельную программу «Неделя кинокритики». Это весьма распространённая в Голливуде практика, когда известные актёры дебютируют в кино в качестве режиссёров, причём, делают это весьма удачно. Один из недавних примеров — Грета Гервиг со своей «Леди Бёрд», которая сумела достучаться до зрительских сердец, рассказав историю о семье и взрослении. Фильм Дано говорит примерно на те же темы, однако в куда более лиричной манере.

Кадр из фильма «Дикая жизнь»

В основе сюжета лежит одноимённый роман 1990 года, написанный обладателем Пулитцеровской премии Ричардом Фордом. Картина проливает свет на жизнь одной семьи, перебравшейся в Монтану в 60-е годы. Отец семейства Джерри Бринсон (Джейк Джилленхол) теряет работу и начинает заражать всех вокруг своим упадническим настроением. Внезапно он принимает решение отправиться на борьбу с лесными пожарами, тем самым усугубляя и без того шаткие отношения с женой Джанетт (Кэри Маллиган). Но наибольшие тяготы выпадают на долю подростка Джо (Эд Оксенбульд), которому предстоит наблюдать, как его мать в отсутствие отца пытается крутить роман с другим мужчиной.

Безусловно, Пол Дано рассказывает нам очень личную историю. Сам он признавался, что, читая книгу Ричарда Форда, узнал в ней себя. Однако это не означает, что картина будет близка лишь тем, кто сталкивался с разводом — она способна достучаться до любого сердца. Совместно с Зои Казан, своей девушкой и со-сценаристкой, Пол написал задевающую за живое историю, сумев при этом не прибегать к спекулятивной игре на зрительских чувствах. Его повествование очень аккуратное, неспешное и эмоциональное в своей тишине. Но главное — оно очень искреннее и уверенное.

Кадр из фильма «Дикая жизнь»

«Дикая жизнь» рассказывает о распаде семьи глазами подростка. Мы видим и чувствуем именно то, что видит и чувствует он сам. Мы словно подглядываем за всем происходящим из-за занавески, прикрывающей главные подробности, которые ты уже успел осознать, однако в которых пока боишься себе признаться. Полу Дано также отлично удаётся чувствовать время и нынешнюю реальность, в которой каждый замыкается внутри собственного мира, отчуждаясь даже от самых близких, и в которой очень сложно найти баланс в попытке жить одним моментом и следовать за своими истинными желаниями.

Каждый из героев по-своему пытается убежать от реальности. Джерри бросает семью, рискуя никогда не вернуться, чтобы не оставаться наедине со своими страхами и неуверенностью. Джанетт с головой окунается в придуманные и совершенно не нужные ей новые отношения, лишь бы только отгородить себя от осознания того факта, что её брак уже не спасти. А Джо находит подработку в фотоателье, где ежедневно фиксирует на камеру искусственные улыбки незнакомцев, длящиеся лишь мгновение, страшась открыть для себя правду, сокрытую в его собственном семейном альбоме. Тем не менее Дано удаётся обойтись без осуждения — он не занимает ничью сторону в этой истории, как и зритель, становясь сторонним наблюдателем за происходящим.

Филигранность кадров, Кэри Маллиган в красочных платьях с идеальной причёской, тихие пейзажи американской глубинки, ретро интерьеры — Полу Дано удалось воссоздать убедительный и завораживающий быт эпохи 60-х. Что касается актёрской игры, то в первую очередь хотелось бы отметить не старожилов Маллиган и Джилленхола, а молодую кровь в лице австралийца Эда Оксенбульда, которому невозможно не сопереживать, несмотря на его сдержанность в эмоциях. Именно ему здесь отведена роль самого взрослого и зрелого персонажа, в то время, как родители никак не перестанут ребячиться. Хочется верить, что у актёра впереди большое будущее и мы не раз ещё увидим его на мировых фестивалях. То же самое касается и Пола Дано, зарекомендовавшего себя уверенным режиссёром, дебют которого хочется повесить на стену в рамку и любоваться им каждый день.

Олеся Трошина

Расписание и покупка билетов на фильм «Дикая жизнь»

В российском прокате с 18 октября 2018 года