Кэри Маллиган
Награды
Награды и номинации Кэри Маллиган
Carey Mulligan
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Кэри Маллиган
Оскар 2024
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2021
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2010
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Drama
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2021
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA 2010
Лучшая женская роль
Победитель
Восходящая звезда
Номинант
BAFTA 2024
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2012
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
Берлинале 2009
EFP Падающая звезда
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
