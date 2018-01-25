«Ферма «Мадбаунд»»: Рецензия Киноафиши

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Лента малоизвестной женщины режиссёра Ди Риис «Ферма „Мадбаунд“» впервые предстала на суд зрителям во время фестиваля «Сандэнс». После успешного шествия по другим престижным киносмотрам картина, выпущенная Netflix, удостоилась сразу четырёх номинаций на «Оскар», тем самым обратив на себя всеобщее внимание. В основе сюжета лежит одноимённый роман Хиллари Джордан, адаптацией которого занялась сама Риис совместно с Вирджил Уильямс. Удастся ли женщинам взять заветную статуэтку за сценарий – узнаем совсем скоро, а пока попробуем разобраться, чем же фильм так покорил сердца американских киноакадемиков.

Кадр из фильма «Ферме „Мадбаунд“»

1946 год. Гром войны практически стих, но до полной тишины ещё далеко. Генри Макаллан (Джейсон Кларк) покупает участок земли в Миссисипи, где обосновывается вместе с женой (Кэри Маллиган), дочками и отцом-расистом Паппи (Джонатан Бэнкс). Работает на ферме афроамериканское семейство Хапа Джексона (Роб Морган), который также является арендатором Макаллана. Вскоре с поля битвы возвращаются брат Генри (Гаррет Хедлунд) и сын Хапа (Джейсон Митчелл), однако каждого из них ждут свои трудности. Чернокожий Ронзел, будучи героем в Европе, вынужден вновь привыкать к унижениям, которым подвергается «цветное население», а Джейме Макаллан всё ещё переживает посттравматический синдром, справляясь с ним при помощи выпивки. И только неожиданно завязавшаяся дружба становится для них выходом.

Кадр из фильма «Ферме „Мадбаунд“»

«Ферма „Мадбаунд“» – очень неспешное и тихое кино, темп которого практически не меняется. Однако не вписывающееся в общий ритм звучание всё же появляется ближе к финалу, оглушая своей силой и взывая к сильной эмоциональной встряске. Цветовое решение картины отлично подчёркивает её спокойный характер. Режиссёр обращается к нейтральным, особо не выдающимся оттенкам, практически уничтожающим всякую надежду. Её слабое сияние появляется лишь на другой территории – в Европе, где в кадры вливается большое количество света, отвечающего за избавление от ужасов войны и очищение от предрассудков.

Кадр из фильма «Ферме „Мадбаунд“»

Ещё одним режиссёрским ходом становится закадровый голос, причём, звучащий практически для каждого из персонажей, появляющихся в фильме. Они делятся своими историями при помощи внутренних монологов, что позволяет взглянуть на мир их глазами и проникнуть в самую глубину. Таким образом, в «Мадбаунде» акцент делается на всех героев, оставляя за бортом такие понятия, как первый и второй планы. Оттого в картине произрастает и особая лиричность, обволакивающая каждого участника событий невидимым полем, проникнуть в которое разрешено только зрителю.

Кадр из фильма «Ферме „Мадбаунд“»

Связующим элементом между персонажами и главным фоном в ленте Ди Риис выступает грязь. Она здесь повсюду, но для каждого символизирует что-то своё. Паппи смешивает с грязью всех «цветных» людей, для Лоры Макаллан грязь становится воспоминанием о своём несчастье, её дочки играют в этой самой грязи, и угроза заляпаться здесь существует для каждого – не важно, какого цвета твоя кожа, какого ты пола или происхождения. Единственным ростком, способным прорасти на этом грязном болоте, становится дружба двух людей, прошедших сквозь одинаковое испытание. Но и в этой истории остаться чистым будет непросто.

Кадр из фильма «Ферме „Мадбаунд“»

В отличие от картин последних лет, поднимающих проблему расизма, среди которых «Лавинг», «12 лет рабства», «Прислуга» или «Рождение нации», в «Ферме „Мадбаунд“» она не затмевает собой человека и его внутренний мир – а тонко переплетается с универсальными темами, личными историями, глобальными проблемами и семейными взаимоотношениями. Именно это делает фильм, проливающий свет на исторические события, таким актуальным в наше время. И даже не в расизме дело, а в той тьме и беспричинной злости, которая поселилась в душе человека и распространяется на окружающих. И один из способов с ней бороться – прожить на экране исторический опыт, найти в нём ошибки и исправить в первую очередь самого себя. Потому что страдания и боль поджидают за каждым углом – будь то война, захватившая весь мир, или безумцы, живущие по соседству.

Кадр из фильма «Ферме „Мадбаунд“»

Трошина Олеся

Расписание и покупка билетов на фильм «Ферме „Мадбаунд“»