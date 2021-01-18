«Девушка, подающая надежды»: Рецензия Киноафиши

Когда-то давно Кассандра была одной из самых успешных студенток медицинского института. Ей предрекали большое будущее и ставили ее в пример остальным, но у судьбы оказались другие планы. Страшная трагедия заставляет девушку забыть о своих мечтах. Теперь Кассандрой движет только месть всем мужчинам. Даже спустя годы каждая новая встреча с ними лишь подтверждает ее убеждение в их похотливости. Но никто из них не уйдет безнаказанным, ведь по ночам она выходит на охоту и карает виновных. Устоявшийся распорядок меняет случайная встреча. Через много лет бывший однокурсник обнаруживает ее на кассе маленькой кофейни и не верит своим глазам. Кажется, он последняя возможность поверить, что далеко не все мужчины ужасны, и оставить в прошлом страшные воспоминания.

Девушка, подающая надежды

Почти сразу местный мир приобретает слегка гипертрофированные очертания. Вот, кажется, обаятельный и хороший парень оборачивается очередным «козлом», думающим, как затащить девушку в постель. Дальше перед нами будут мелькать исключительно его ментальные собратья, будь то простые рабочие, мечтающие выкрикнуть пару сальностей, или задрот, предполагающий, что сможет переспать только с абсолютно пьяной женщиной. Кассандра сама превратила себя в приманку, нарочно притягивая исключительно подонков своим вызывающим образом. В этом месте зритель окажется на развилке. Одни увидят очередную нарочитую феминистическую повестку, другие разглядят болезненную травму, застилающую глаза и меняющую восприятие окружающего мира.

Происходящее балансирует между триллером и черной комедией. Перед нами постоянно предстают мужчины, вмиг теряющие свою напускную силу при виде сильной женщины. Но каждая такая встреча — это все равно лотерея, в которой легко вытащить несчастливый билет. В этот момент грань между беззащитной пьяной посетительницей бара и обретающей власть становится слишком тонкой. Здесь скрывается вся тревога и ожидание, чем же обернется очередной улов. Вдруг именно этот сможет пойти до конца? Не испугается и не забьется в угол, стоит открыть карты? Хотя вся охота не более чем прелюдия перед настоящим столкновением с демонами прошлого и патриархальной системой ценностей. Такой маленький клуб, в который принимают всех, кто готов согласиться на эти правила игры, признав мужскую силу и исключительность. В этой вечной схватке, конечно, побеждает хитрейший, показывая несостоятельность грубой силы.

Девушка, подающая надежды

Как минимум это выглядит очень стильно и эффектно. Кэри Маллиган буквально жонглирует запоминающимися и сексуальными образами. Их украшает маниакальная холодность, постоянная агрессия и отстраненность, приумноженная ледяным взглядом. С другой стороны, мы увидим и расцветающую Кассандру, полную надежд и строящую планы на будущее, давно покинувшее зону даже далеких мечтаний. Образы окажутся очень полярными, но мы запомним как серый офисный костюм, так и ярко-розовый свитер. Дополняют их неожиданные интерьеры дома, где живет героиня Маллиган. Такой храм безвкусицы, переполненный винтажная мебелью и элементами под золото, в котором без страшной трагедии легко сойти с ума.

Издалека «Девушка, подающая надежды» выглядит очередным феминистическим плакатом, довольно прямолинейно сталкивая мужчин и женщин. Первые аккумулируют в себе все плохое и не заслуживают прощения, вторые тоже могут ошибаться, но получают свой шанс на искупление. Чем ближе мы приближаемся к финалу, тем ярче проступают травмы, управляющие жизнью героини и размывающие эту однобокость. Этот мир наполнен бесконечными угрозами, и кто-то должен показать их истинное лицо. Картина понравится поклонникам эффектных триллеров с интересной идеей и запоминающейся главной героиней.