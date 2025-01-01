Меню
Персоны
Коди Смит-МакФи
Награды
Награды и номинации Коди Смит-МакФи
Kodi Smit-McPhee
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Коди Смит-МакФи
Оскар 2022
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2022
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
EE Rising Star Award
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
