Новая охота началась, но где именно? Разбираемся, как называется та самая «планета смерти», на которой даже Хищник боится дышать

«Горжусь этим. Я отказался от гонорара в 20 000 000 долларов»: режиссер «Чужого» Ридли Скотт объяснил, почему не захотел снимать «Терминатора 3»

«Петров и Бурунов — значит точно надо смотреть»: легендарный дуэт возвращается в новой комедии – зрители заранее в восторге (тизер)

«Ну так и женись, хороняка!»: тест осилят те, кто внимательно смотрел «Ивана Васильевича» – что значат 5 странных фраз из фильма?

Как зовут коня Гэндальфа из «Властелина колец»? В оригинале все просто, а на русском минимум 3 варианта – фанаты выбрали лучший

Вильнев актеров не жалеет: съемки «Дюны 3» довели Паттинсона до изнеможения — звезде «Сумерек» досталась сложная роль

«Самый масштабный фильм следующего года и, возможно, даже следующих 10 лет»: кадры из новых «Мстителей» покажут уже в декабре, и мы знаем дату

Чтобы расслабиться после тяжелого рабочего дня: лучшие комедийные сериалы, которые вышли в этом году

«Зима была холодной»: в «Острых козырьках» эта фраза – предвестник беды, но не каждый понял, что она значит

«Даже не планировали его делать»: ровно два года назад вышло «Слово пацана» – «Киноафиша» выяснила, почему второго сезона уже не будет