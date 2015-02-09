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Киноафиша Сериалы Галлиполи

Галлиполи (2015 - 2015)

Gallipoli 18+
Год выпуска 2015
Страна Австралия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Nine Network
Продолжительность сериала 7 часов 0 минут
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О чем сериал

Сериал «Галлиполи» – это австралийская военная драма о четверых молодых парнях, добровольно вступивших в ряды армии. События разворачиваются в 1915 году, когда в Галлиполи ведутся ожесточенные бои за турецкие высоты. Но эта война лишь со стороны выглядит красиво и благородно. Когда герои оказываются в центре кровопролитных хаотичных битв, они понимают, что для истории не существует имен, чести, доблести и личных амбиций. Есть лишь разогнавшееся колесо фортуны, которое решает, кому жить, а кому умирать.

 

В ролях
В ролях
Коди Смит-МакФи
Коди Смит-МакФи
Николас Хоуп
Николас Хоуп
Том Бадж
Леон Форд
Джон Бах
Джеймс Кэллис
Джеймс Кэллис
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Галлиполи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 7 эпизодов
 
Кадры из сериала
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