Сериал «Галлиполи» – это австралийская военная драма о четверых молодых парнях, добровольно вступивших в ряды армии. События разворачиваются в 1915 году, когда в Галлиполи ведутся ожесточенные бои за турецкие высоты. Но эта война лишь со стороны выглядит красиво и благородно. Когда герои оказываются в центре кровопролитных хаотичных битв, они понимают, что для истории не существует имен, чести, доблести и личных амбиций. Есть лишь разогнавшееся колесо фортуны, которое решает, кому жить, а кому умирать.