Персоны
Вигго Мортенсен
Награды
Награды и номинации Вигго Мортенсена
Viggo Mortensen
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Вигго Мортенсена
Оскар 2019
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2017
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2008
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2012
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2017
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Лучший бой
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2020
Лучший канадский художественный фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
