Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мулан: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Пол Томас Андерсон работает над секретным фильмом с Хоакином Фениксом в главной роли

Пол Томас Андерсон работает над секретным фильмом с Хоакином Фениксом в главной роли

26 июня 2023 12:39
Пол Томас Андерсон работает над секретным фильмом с Хоакином Фениксом в главной роли

Съемки картины были отложены из-за забастовки голливудских сценаристов.

Согласно сведениям IndieWire, режиссер Пол Томас Андерсон работает над своим новым фильмом, главные роли в котором исполнят Хоакин Феникс, Вигго Мортенсен и Реджина Холл. На данный момент проект не имеет названия. Его разработкой занимается студия Warner Bros.

Слухи о новой картине Андерсона появились в сети в ноябре прошлого года, когда его продюсер и кастинг-директор Кассандра Кулукундис опубликовала объявление о пробах на роль «девочки-подростка, владеющей боевыми искусствами».

По неподтвержденной информации, данная лента является экранизацией романа «Вайнленд» [в русском переводе «Винляндия»] классика американской литературы Томаса Пинчона. Андерсон неоднократно заявлял о своей любви к этому произведению, а в 2014 году в интервью Time Out даже признался, что пытался написать по нему сценарий:

«Я хотел адаптировать «Вайнленд», но у меня не хватило смелости».

Книга действительно содержит в себе сюжетную линию об отце и его дочери-подростке, а также эпизоды с использованием боевых искусств. Кроме того, ранее режиссеру уже доводилось работать над экранизацией романа Пинчона — в том же 2014 году Андерсон снял фильм «Врожденный порок», основанный на романе Пинчона «Внутренний порок». Поэтому предположение о том, что новый безымянный проект является адаптацией «Вайнленда», кажется вполне убедительным.

Ранее съемки фильма должны были стартовать в июле, но из-за продолжающейся забастовки голливудских сценаристов они были отложены.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Что смотреть на выходных: новый сериал Marvel и продолжение истории Кэрри Брэдшоу Что смотреть на выходных: новый сериал Marvel и продолжение истории Кэрри Брэдшоу Читать далее 23 июня 2023
5 причин посмотреть «Переводчик»: первый военный фильм Гая Ричи 5 причин посмотреть «Переводчик»: первый военный фильм Гая Ричи Читать далее 26 июня 2023
Ингрид Олеринская ищет отца своего ребенка в трейлере сериала «Ира» Ингрид Олеринская ищет отца своего ребенка в трейлере сериала «Ира» Читать далее 26 июня 2023
Тест: только настоящий киноман узнает 10 из 10 фильмов Уэса Андерсона по одной лишь цветовой схеме Тест: только настоящий киноман узнает 10 из 10 фильмов Уэса Андерсона по одной лишь цветовой схеме Читать далее 25 июня 2023
Пол Дано преподает урок дельцам с Уолл-стрит в трейлере фильма «Дурные деньги» Пол Дано преподает урок дельцам с Уолл-стрит в трейлере фильма «Дурные деньги» Читать далее 23 июня 2023
Появился дублированный трейлер костюмированной драмы «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом Появился дублированный трейлер костюмированной драмы «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом Читать далее 23 июня 2023
6 интересных фактов о «Ведьмаке»: что вам нужно знать о грядущем 3 сезоне 6 интересных фактов о «Ведьмаке»: что вам нужно знать о грядущем 3 сезоне Читать далее 27 июня 2023
Netflix навлек на себя гнев общественности из-за возвращения в эфир «Титаника» Netflix навлек на себя гнев общественности из-за возвращения в эфир «Титаника» Читать далее 27 июня 2023
5 причин посмотреть новый сериал «Райцентр»: очень странные дела в Вармалее 5 причин посмотреть новый сериал «Райцентр»: очень странные дела в Вармалее Читать далее 26 июня 2023
Юрий Стоянов собирается вернуть украденные у него деньги в трейлере сериала «Мамонты» Юрий Стоянов собирается вернуть украденные у него деньги в трейлере сериала «Мамонты» Читать далее 26 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше