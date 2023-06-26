Пол Томас Андерсон работает над секретным фильмом с Хоакином Фениксом в главной роли

Согласно сведениям IndieWire, режиссер Пол Томас Андерсон работает над своим новым фильмом, главные роли в котором исполнят Хоакин Феникс, Вигго Мортенсен и Реджина Холл. На данный момент проект не имеет названия. Его разработкой занимается студия Warner Bros.

Слухи о новой картине Андерсона появились в сети в ноябре прошлого года, когда его продюсер и кастинг-директор Кассандра Кулукундис опубликовала объявление о пробах на роль «девочки-подростка, владеющей боевыми искусствами».

По неподтвержденной информации, данная лента является экранизацией романа «Вайнленд» [в русском переводе «Винляндия»] классика американской литературы Томаса Пинчона. Андерсон неоднократно заявлял о своей любви к этому произведению, а в 2014 году в интервью Time Out даже признался, что пытался написать по нему сценарий:

«Я хотел адаптировать «Вайнленд», но у меня не хватило смелости».

Книга действительно содержит в себе сюжетную линию об отце и его дочери-подростке, а также эпизоды с использованием боевых искусств. Кроме того, ранее режиссеру уже доводилось работать над экранизацией романа Пинчона — в том же 2014 году Андерсон снял фильм «Врожденный порок», основанный на романе Пинчона «Внутренний порок». Поэтому предположение о том, что новый безымянный проект является адаптацией «Вайнленда», кажется вполне убедительным.

Ранее съемки фильма должны были стартовать в июле, но из-за продолжающейся забастовки голливудских сценаристов они были отложены.