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Вдалеке от людей. Трейлер
Вдалеке от людей. Трейлер
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Дата публикации: 25 августа 2014
Вдалеке от людей
– Во время Алжирской войны отдается приказ выдать властям учителя французского в маленькой алжирской деревушке, заключившего невообразимое соглашение с диссидентом.
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