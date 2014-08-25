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Вдалеке от людей - трейлер
Киноафиша Трейлеры Вдалеке от людей. Трейлер

Вдалеке от людей. Трейлер

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Дата публикации: 25 августа 2014
Вдалеке от людей – Во время Алжирской войны отдается приказ выдать властям учителя французского в маленькой алжирской деревушке, заключившего невообразимое соглашение с диссидентом.
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7.7 Вдалеке от людей
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