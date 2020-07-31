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Город головорезов
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Cut Throat City

Город головорезов, 2020

2020 / США
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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О фильме

2005 год. Четверо молодых парней возвращаются в пострадавший от урагана Катрина девятый округ Нового Орлеана. Их дома разрушены, работы нет, помощи от комитета по чрезвычайным ситуациям тоже. В отчаянии они соглашаются на предложение местного гангстера и начинают готовиться к дерзкому ограблению казино прямо в центре города. Однако все идет не так, как задумано, и вскоре за неудачливыми грабителями начинают охоту не только два беспощадных детектива, но и работодатель, уверенный, что парни скрылись с деньгами.

4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 12 октября 2020
Премьера в мире 31 июля 2020
Возраст 18+
Режиссер
RZA
RZA
В ролях
Шамеик Мур
Шамеик Мур
Деметриус Шипп мл.
Деметриус Шипп мл.
Дэнзел Уитакер
Дэнзел Уитакер
Киан Джонсон
Киан Джонсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Город головорезов 2 постера
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Город головорезов

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Павел Куличенко 5 марта 2023, 12:21
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