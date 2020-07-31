Город головорезов, 2020

2005 год. Четверо молодых парней возвращаются в пострадавший от урагана Катрина девятый округ Нового Орлеана. Их дома разрушены, работы нет, помощи от комитета по чрезвычайным ситуациям тоже. В отчаянии они соглашаются на предложение местного гангстера и начинают готовиться к дерзкому ограблению казино прямо в центре города. Однако все идет не так, как задумано, и вскоре за неудачливыми грабителями начинают охоту не только два беспощадных детектива, но и работодатель, уверенный, что парни скрылись с деньгами.