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Киноафиша Рецензии «Виновный»: Рецензия Киноафиши

«Виновный»: Рецензия Киноафиши

1 октября 2021 17:54
«Виновный»: Рецензия Киноафиши

Клаустрофобный самоотверженный триллер.

 

Детектив полиции Джо Бэйлор (Джейк Джилленхол) был понижен до оператора службы спасения. Это произошло вследствие трагичного инцидента (его детали зритель узнает лишь в самом конце), но Джо не отчаивается. Даже на новом рабочем месте он по-прежнему стремится защищать покой граждан и оставаться на страже их жизни и безопасности.

В период рабочей смены Джо получает вызов от женщины, которая изъясняется метафорами. Разбирая ее ответы, которые ходят вокруг да около истинной цели звонка, Бэйлор понимает, что девушка находится в смертельной опасности. Судя по всему, ей угрожает бывший молодой человек, который увозит ее из дома в неизвестном направлении. Герою Джилленхола приходится в ручном режиме оперативно разрешить сложившуюся ситуацию.

«Виновный» Антуана Фукуа — это американский ремейк датского триллера Густава Мёллера с таким же названием, премьера которого состоялась на фестивале «Сандэнс» три года назад. Голливудская картина, как и оригинальный фильм, в точности повторяет заданный постановщиком сеттинг, разве что Фукуа добавляет больше мрака и тяжелых деталей, визуализация которых может пошатнуть даже стабильную психику.

«Виновный»: Рецензия Киноафиши
Виновный

Это максимально камерное кино, которое не балует зрителя ни множеством персонажей, ни большим количеством разнообразных локаций. Все события этого детективного триллера разворачиваются по сути в колл-центре, где трудятся операторы службы 911. Камера иранца Маза Махани расставляет акценты исключительно на крупных планах, в которых Джейк Джилленхол вынужден играть одними только лицевыми мышцами.

Несмотря на формат моно-кино (в аналогичном ключе была снята драма «Лок» с Томом Харди, а в российском сегменте — «Коллектор» с Константином Хабенским), лента Антуана Фукуа держит в напряжении не хуже среднестатистического фильма ужасов или классического детектива с филигранным саспенсом. «Виной» тому – удивительные повороты сюжета, которые, во-первых, не позволяют охарактеризовать сценарий как нарочито тривиальный, во-вторых, мешают зрителю занять какую-либо сторону в конфликте, что разворачивается на экране.

Помимо центральной истории — оказания помощи несчастной женщине, которую похитил бывший, — герой Джилленхола сталкивается и с побочными. Например, ему приходится выйти на контакт с юной Эбби, дочерью той самой женщины. Девочка осталась дома с младшим братом и очень переживает за судьбу своей мамы. В определенный момент повествования возникает совсем необычный поворот: зритель знакомится с деталями того проступка, из-за которого Джо понизили в должности. Как (не)трудно догадаться, из-за новой информации относиться к действиям главного героя не получается с однозначно положительной коннотацией.

«Виновный»: Рецензия Киноафиши
Виновный

Кроме того, если отвлечься от главной сюжетной линии, можно обратить внимание на то, как Фукуа рисует для зрителя систему оказания помощи гражданам в США. Разные службы контактируют друг с другом через диспетчеров, любые отклонения и особенности нивелированы до минимума, как и возможные недочеты вследствие человеческого фактора — к сожалению, главного компонента, из-за которого, как правило, что-то и идет не так.

Впрочем, схожую картину представлял и датский режиссер. Однако американский постановщик вплел в повествование лесные пожары — сезонное природное бедствие, от которого США страдают каждый год. Из-за чего слаженная, казалось бы, работа спасателей, работающих над освобождением той самой женщины, то и дело выдает сбои: в полицейском департаменте недостаточно машин, чтобы приехать к дому ее бывшего, из-за чего Бэйлор начинает выходить из себя и ругаться в адрес матушки-природы.

Конечно, главным «сокровищем» ленты становится Джилленхол, в частности, его трансформация в ходе операции по спасению, которая впоследствии станет полномасштабным детективным дистанционным расследованием. Джейк уже работал с Фукуа, снявшись в фильме «Левша» про боксера. В новом проекте данный творческий тандем лишь закрепил свое сотрудничество.

«Виновный»: Рецензия Киноафиши
Виновный

Занятно, что по прошествии лет американский ремейк датской ленты обретает новый смысловой пласт. Нетрудно допустить, что конфликт, разбираемый Джо Бэйлором, мог произрастать из-за обстоятельств, в которых жили люди, — в частности, долговременное пребывание в локдауне, ведь события разворачиваются в наше время. Таким образом единственным связующим звеном в такой обстановке становится телефон, превращаясь в своего рода символ коммуникации на любых расстояниях. Коммуникации, которой нас лишил коронавирус.

«Виновный» — необычное «клаустрофобное» кино, завязанное на одном актере, который оказался в форс-мажорных обстоятельствах. Джейк Джилленхол отлично держит напряжение весь фильм, отчего история ни на минуту не провисает. Это кино — пример уважительного к оригиналу ремейка, который не просто переносит события в новую плоскость, но и придает им соответствующий национальный колорит.

Тимур Алиев
Тимур Алиев
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