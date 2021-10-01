«Виновный»: Рецензия Киноафиши

Детектив полиции Джо Бэйлор (Джейк Джилленхол) был понижен до оператора службы спасения. Это произошло вследствие трагичного инцидента (его детали зритель узнает лишь в самом конце), но Джо не отчаивается. Даже на новом рабочем месте он по-прежнему стремится защищать покой граждан и оставаться на страже их жизни и безопасности.

В период рабочей смены Джо получает вызов от женщины, которая изъясняется метафорами. Разбирая ее ответы, которые ходят вокруг да около истинной цели звонка, Бэйлор понимает, что девушка находится в смертельной опасности. Судя по всему, ей угрожает бывший молодой человек, который увозит ее из дома в неизвестном направлении. Герою Джилленхола приходится в ручном режиме оперативно разрешить сложившуюся ситуацию.

«Виновный» Антуана Фукуа — это американский ремейк датского триллера Густава Мёллера с таким же названием, премьера которого состоялась на фестивале «Сандэнс» три года назад. Голливудская картина, как и оригинальный фильм, в точности повторяет заданный постановщиком сеттинг, разве что Фукуа добавляет больше мрака и тяжелых деталей, визуализация которых может пошатнуть даже стабильную психику.

Виновный

Это максимально камерное кино, которое не балует зрителя ни множеством персонажей, ни большим количеством разнообразных локаций. Все события этого детективного триллера разворачиваются по сути в колл-центре, где трудятся операторы службы 911. Камера иранца Маза Махани расставляет акценты исключительно на крупных планах, в которых Джейк Джилленхол вынужден играть одними только лицевыми мышцами.

Несмотря на формат моно-кино (в аналогичном ключе была снята драма «Лок» с Томом Харди, а в российском сегменте — «Коллектор» с Константином Хабенским), лента Антуана Фукуа держит в напряжении не хуже среднестатистического фильма ужасов или классического детектива с филигранным саспенсом. «Виной» тому – удивительные повороты сюжета, которые, во-первых, не позволяют охарактеризовать сценарий как нарочито тривиальный, во-вторых, мешают зрителю занять какую-либо сторону в конфликте, что разворачивается на экране.

Помимо центральной истории — оказания помощи несчастной женщине, которую похитил бывший, — герой Джилленхола сталкивается и с побочными. Например, ему приходится выйти на контакт с юной Эбби, дочерью той самой женщины. Девочка осталась дома с младшим братом и очень переживает за судьбу своей мамы. В определенный момент повествования возникает совсем необычный поворот: зритель знакомится с деталями того проступка, из-за которого Джо понизили в должности. Как (не)трудно догадаться, из-за новой информации относиться к действиям главного героя не получается с однозначно положительной коннотацией.

Виновный

Кроме того, если отвлечься от главной сюжетной линии, можно обратить внимание на то, как Фукуа рисует для зрителя систему оказания помощи гражданам в США. Разные службы контактируют друг с другом через диспетчеров, любые отклонения и особенности нивелированы до минимума, как и возможные недочеты вследствие человеческого фактора — к сожалению, главного компонента, из-за которого, как правило, что-то и идет не так.

Впрочем, схожую картину представлял и датский режиссер. Однако американский постановщик вплел в повествование лесные пожары — сезонное природное бедствие, от которого США страдают каждый год. Из-за чего слаженная, казалось бы, работа спасателей, работающих над освобождением той самой женщины, то и дело выдает сбои: в полицейском департаменте недостаточно машин, чтобы приехать к дому ее бывшего, из-за чего Бэйлор начинает выходить из себя и ругаться в адрес матушки-природы.

Конечно, главным «сокровищем» ленты становится Джилленхол, в частности, его трансформация в ходе операции по спасению, которая впоследствии станет полномасштабным детективным дистанционным расследованием. Джейк уже работал с Фукуа, снявшись в фильме «Левша» про боксера. В новом проекте данный творческий тандем лишь закрепил свое сотрудничество.

Виновный

Занятно, что по прошествии лет американский ремейк датской ленты обретает новый смысловой пласт. Нетрудно допустить, что конфликт, разбираемый Джо Бэйлором, мог произрастать из-за обстоятельств, в которых жили люди, — в частности, долговременное пребывание в локдауне, ведь события разворачиваются в наше время. Таким образом единственным связующим звеном в такой обстановке становится телефон, превращаясь в своего рода символ коммуникации на любых расстояниях. Коммуникации, которой нас лишил коронавирус.

«Виновный» — необычное «клаустрофобное» кино, завязанное на одном актере, который оказался в форс-мажорных обстоятельствах. Джейк Джилленхол отлично держит напряжение весь фильм, отчего история ни на минуту не провисает. Это кино — пример уважительного к оригиналу ремейка, который не просто переносит события в новую плоскость, но и придает им соответствующий национальный колорит.