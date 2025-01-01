Меню
Итан Хоук
Награды
Награды и номинации Итана Хоука
Ethan Hawke
Награды и номинации Итана Хоука
Оскар 2015
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2014
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 2005
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 2002
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 2001
Золотая камера
Номинант
Золотой глобус 2021
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2015
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
BAFTA 2015
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2006
Лучший фильм
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Best Scared-As-S**t Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994
Лучший поцелуй
Номинант
Сандэнс 2018
Драматургия
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2014
Документальный фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
