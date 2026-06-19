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Постер фильма Гейл Доутри и секс-парад знаменитостей
6.8
Гейл Доутри и секс-парад знаменитостей - Трейлер
Киноафиша Фильмы Гейл Доутри и секс-парад знаменитостей
6.8

Гейл Доутри и секс-парад знаменитостей

, 2026
Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass
США / комедия
Трейлеры
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Постер фильма Гейл Доутри и секс-парад знаменитостей
6.8
Пойду 0
Не пойду 0
Гейл Доутри и секс-парад знаменитостей - Трейлер
Гейл Доутри и секс-парад знаменитостей  Трейлер

В ролях

Зои Дойч
Зои Дойч
Gail Daughtry
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Джон Слэттери
Джон Слэттери
Бен Ван
Бен Ван
Ричард Кайнд
Ричард Кайнд
Taxi Driver Stuart Fernie
Кен Марино
Кен Марино
Томас Леннон
Томас Леннон
Сабрина Импаччииаторе
Сабрина Импаччииаторе
Ludovica
Майкл Кэссиди
Майкл Кэссиди
Tom Soursap McNoodleman
Джо Ло Трульо
Джо Ло Трульо
Sergio
Фред Меламед
Фред Меламед
Frank the Mailman
Майкл Ян Блэк
Режиссер Дэвид Уэйн
Сценарист Дэвид Уэйн, Кен Марино
Композитор Крэйг Уэдрен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 19 июня 2026
Дата выхода
10 июля 2026 Канада
14 августа 2026 Румыния
10 июля 2026 США R
Сборы в мире $898 962
Производство Likely Story, Oval 5
Другие названия
Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass, Gail Daughtry a un passe-droit avec une célébrité, Untitled Celebrity Pass Movie

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Гейл Доутри и секс-парад знаменитостей - Трейлер
Гейл Доутри и секс-парад знаменитостей Трейлер
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Отзывы о фильме

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