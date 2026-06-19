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Гейл Доутри и секс-парад знаменитостей
6.8
Гейл Доутри и секс-парад знаменитостей
, 2026
Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass
США / комедия
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О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
6.8
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Гейл Доутри и секс-парад знаменитостей
Трейлер
Трейлер
В ролях
Зои Дойч
Gail Daughtry
Джон Хэмм
Джон Слэттери
Бен Ван
Ричард Кайнд
Taxi Driver Stuart Fernie
Кен Марино
Томас Леннон
Сабрина Импаччииаторе
Ludovica
Майкл Кэссиди
Tom Soursap McNoodleman
Джо Ло Трульо
Sergio
Фред Меламед
Frank the Mailman
Майкл Ян Блэк
Режиссер
Дэвид Уэйн
Сценарист
Дэвид Уэйн
,
Кен Марино
Композитор
Крэйг Уэдрен
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2026
Премьера в мире
19 июня 2026
Дата выхода
10 июля 2026
Канада
14 августа 2026
Румыния
10 июля 2026
США
R
Сборы в мире
$898 962
Производство
Likely Story, Oval 5
Другие названия
Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass, Gail Daughtry a un passe-droit avec une célébrité, Untitled Celebrity Pass Movie
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Рейтинг фильма
6.8
Оцените
10
голосов
6.8
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Трейлеры фильма
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Гейл Доутри и секс-парад знаменитостей
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