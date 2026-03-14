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6.6
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Майк и Ник и Ник и Элис
6.6
Майк и Ник и Ник и Элис
, 2026
Mike & Nick & Nick & Alice
США / боевик, комедия, криминал
Пойду
1
Не пойду
0
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.6
Пойду
1
Не пойду
0
О фильме
Два гангстера пытаются пережить безумную ночь с женщиной, которую они оба любят.
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В ролях
Винс Вон
Present Nick
Джеймс Марсден
Quick Draw Mike
Эйса Гонсалес
Alice
Кит Дэвид
Sosa
Джимми Татро
Jimmy Boy
Артуро Кастро
Dumbass Tony
Льюис Тан
Roid Rage Ryan
Стивен Рут
Chet
Бен Шварц
Symon
Эмили Хэмпшир
Sam
Paul Cheng
Maxime Savaria
Режиссер
BenDavid Grabinski
Сценарист
BenDavid Grabinski
Композитор
Джозеф Трапанезе
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
26 марта 2026
Премьера в мире
14 марта 2026
Производство
20th Century Studios, Mad Chance
Другие названия
Mike & Nick & Nick & Alice, Gilmore, Mike y Nick y Nick y Alice, Майк и Ник и Ник и Элис, Майк і Нік, і Нік, і Еліс, 我當你兄弟, Mike and Nick and Nick and Alice, Mike und Nick und Nick und Alice, Mike and, Mike e Nick e Nick e Alice
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Рейтинг фильма
6.6
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 27 марта 2026
Отзывы о фильме
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