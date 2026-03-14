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Постер фильма Майк и Ник и Ник и Элис
6.6
Киноафиша Фильмы Майк и Ник и Ник и Элис
6.6

Майк и Ник и Ник и Элис

, 2026
Mike & Nick & Nick & Alice
США / боевик, комедия, криминал
Пойду 1
Не пойду 0
Постер фильма Майк и Ник и Ник и Элис
6.6
Пойду 1
Не пойду 0

О фильме

Два гангстера пытаются пережить безумную ночь с женщиной, которую они оба любят.

В ролях

Винс Вон
Винс Вон
Present Nick
Джеймс Марсден
Джеймс Марсден
Quick Draw Mike
Эйса Гонсалес
Эйса Гонсалес
Alice
Кит Дэвид
Кит Дэвид
Sosa
Джимми Татро
Джимми Татро
Jimmy Boy
Артуро Кастро
Артуро Кастро
Dumbass Tony
Льюис Тан
Льюис Тан
Roid Rage Ryan
Стивен Рут
Стивен Рут
Chet
Бен Шварц
Бен Шварц
Symon
Эмили Хэмпшир
Эмили Хэмпшир
Sam
Paul Cheng
Maxime Savaria
Режиссер BenDavid Grabinski
Сценарист BenDavid Grabinski
Композитор Джозеф Трапанезе
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 26 марта 2026
Премьера в мире 14 марта 2026
Производство 20th Century Studios, Mad Chance
Другие названия
Mike & Nick & Nick & Alice, Gilmore, Mike y Nick y Nick y Alice, Майк и Ник и Ник и Элис, Майк і Нік, і Нік, і Еліс, 我當你兄弟, Mike and Nick and Nick and Alice, Mike und Nick und Nick und Alice, Mike and, Mike e Nick e Nick e Alice

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 27 марта 2026

Отзывы о фильме

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