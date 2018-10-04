«Любовник моей жены»: Рецензия Киноафиши

Роман, длиною в ужин

Кто о чём, а французы, когда им особо нечего сказать, говорят о любви. Ну, как о любви. Скорее о страсти и жизненном удобстве, которые часто противоречат друг другу. Тема, безусловно, международная и благодатная для развития мысли. Но так ли надо эту мысль переносить на большой экран?

«Любовник моей жены» - экранизация пьесы жутко популярного и модного французского драматурга Флориана Зеллера, который сам же переписал её в сценарий. Но даже если пропустить этот титр, театральная условность существования четырёх героев бросается в глаза с первого же диалога. Они не люди, а персонажи. Это похоже на знаменитых российских «говорящих» мужчин: на сцене они могут лишь голосом разыграть свои примеры и фантазии, а в кино, пожалуйста, и рояль, и немцы «свиньёй» идут.

Кадр из фильма «Любовник моей жены»

«Любовник», по сути, такая же разговорная комедия. На ужине встречаются двое старых друзей, один из которых променял лучшую подругу жены другого на молодую любовницу. Жена и любовница тоже присутствуют. Этот ужин и сопутствующие ему разговоры запускают цепочку событий, которые изменят жизнь… хочется написать, всех героев, но, пожалуй, кардинально - только одного, Даниэля, которого играет Даниэль Отой и снимает тоже Даниэль Отой.

И вот это знание, что исполнитель главной роли выступил также режиссёром, уже невозможно игнорировать. «Любовник моей жены» выглядит этакой рефлексией зажиточного француза 60+, каковым является и сам Отой, и его партнёр Жерар Депардье. Как леди из «Книжного клуба», Даниэль и Патрик из «Любовника» представляют собой редкий для российского зрителя вид благополучного пенсионера. В этом фильме всё выглядит красивым и дорогим. Хотя один из друзей явно богаче другого, что также является предметом кухонных перешёптываний. А когда в жизни решена эта ключевая проблема, а что жить, можно и порефлексировать. И женщин друг у друга поотбивать.

Кадр из фильма «Любовник моей жены»

Французское кино в этом плане придерживается самых широких взглядов. Настолько широких, что в кадре рядом с Жераром Депардье нашлось место для хрупкой на его фоне Адрианы Угарте, испанской кинозвезды, в 2016 году снявшейся у Педро Альмодовара. Понятно, что Депардье - это имя. Однако оно давно уже не ассоциируется с французским изяществом и мужской красотой. Поэтому испорченный жёлтой прессой мозг российского зрителя отказывается принимать тот факт, что красивая молодая испанка не кривится после каждого поцелуя с ним и делает это не ради отпуска на Ибице. «Любовник» вообще транслирует с экрана мысль, что иметь активные во всех смыслах отношения в любом возрасте - это нормально. Не только с любовницей, мол, тут всё подстёгивает и обязывает, но и с собственной женой в исполнении роскошной Сандрин Киберлэн. Эти женщины идеально противоположны друг другу, как и положено в театре: чтобы сразу было видно разницу.

Кадр из фильма «Любовник моей жены»

Судя по всем этим описаниям, на экране зрителей ждёт типичная и необязательная французская комедия. Но это не совсем так. В условиях полутеатрального существования и в комедийном жанре режиссёр Даниэль Отой умудрился выставить регулятор французской эксцентрики на неуловимо правильный уровень. Когда все актёры немножко кривляются и позируют, все эмоции преувеличены, но это не отталкивает и не раздражает, потому что, ну, это же комедия. Возможно, немалую роль в этом играет тот факт, что часть фильма развивается в фантазиях Даниэля, где легче принять клишированные планы, банальные диалоги, широкие жесты. А возможно, Отой действительно сумел обуздать непростой жанр, оставаясь при этом в традициях своего местного кинематографа.

Кадр из фильма «Любовник моей жены»

Назвать «Любовника моей жены» фильмом обязательным к просмотру будет преувеличением. Даже для тех, особенно для тех, кто по молодости любил фильмы с Жераром Депардье. Но эта картина настолько красивая и ненавязчивая, что так и тянет порекомендовать сходить на неё в кино перед субботним ужином в ресторане. Разумеется, французском.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 4 октября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Любовник моей жены»