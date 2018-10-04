«Любовник моей жены»: Рецензия Киноафиши
Кто о чём, а французы, когда им особо нечего сказать, говорят о любви. Ну, как о любви. Скорее о страсти и жизненном удобстве, которые часто противоречат друг другу. Тема, безусловно, международная и благодатная для развития мысли. Но так ли надо эту мысль переносить на большой экран?
«Любовник моей жены» - экранизация пьесы жутко популярного и модного французского драматурга Флориана Зеллера, который сам же переписал её в сценарий. Но даже если пропустить этот титр, театральная условность существования четырёх героев бросается в глаза с первого же диалога. Они не люди, а персонажи. Это похоже на знаменитых российских «говорящих» мужчин: на сцене они могут лишь голосом разыграть свои примеры и фантазии, а в кино, пожалуйста, и рояль, и немцы «свиньёй» идут.
«Любовник», по сути, такая же разговорная комедия. На ужине встречаются двое старых друзей, один из которых променял лучшую подругу жены другого на молодую любовницу. Жена и любовница тоже присутствуют. Этот ужин и сопутствующие ему разговоры запускают цепочку событий, которые изменят жизнь… хочется написать, всех героев, но, пожалуй, кардинально - только одного, Даниэля, которого играет Даниэль Отой и снимает тоже Даниэль Отой.
И вот это знание, что исполнитель главной роли выступил также режиссёром, уже невозможно игнорировать. «Любовник моей жены» выглядит этакой рефлексией зажиточного француза 60+, каковым является и сам Отой, и его партнёр Жерар Депардье. Как леди из «Книжного клуба», Даниэль и Патрик из «Любовника» представляют собой редкий для российского зрителя вид благополучного пенсионера. В этом фильме всё выглядит красивым и дорогим. Хотя один из друзей явно богаче другого, что также является предметом кухонных перешёптываний. А когда в жизни решена эта ключевая проблема, а что жить, можно и порефлексировать. И женщин друг у друга поотбивать.
Французское кино в этом плане придерживается самых широких взглядов. Настолько широких, что в кадре рядом с Жераром Депардье нашлось место для хрупкой на его фоне Адрианы Угарте, испанской кинозвезды, в 2016 году снявшейся у Педро Альмодовара. Понятно, что Депардье - это имя. Однако оно давно уже не ассоциируется с французским изяществом и мужской красотой. Поэтому испорченный жёлтой прессой мозг российского зрителя отказывается принимать тот факт, что красивая молодая испанка не кривится после каждого поцелуя с ним и делает это не ради отпуска на Ибице. «Любовник» вообще транслирует с экрана мысль, что иметь активные во всех смыслах отношения в любом возрасте - это нормально. Не только с любовницей, мол, тут всё подстёгивает и обязывает, но и с собственной женой в исполнении роскошной Сандрин Киберлэн. Эти женщины идеально противоположны друг другу, как и положено в театре: чтобы сразу было видно разницу.
Судя по всем этим описаниям, на экране зрителей ждёт типичная и необязательная французская комедия. Но это не совсем так. В условиях полутеатрального существования и в комедийном жанре режиссёр Даниэль Отой умудрился выставить регулятор французской эксцентрики на неуловимо правильный уровень. Когда все актёры немножко кривляются и позируют, все эмоции преувеличены, но это не отталкивает и не раздражает, потому что, ну, это же комедия. Возможно, немалую роль в этом играет тот факт, что часть фильма развивается в фантазиях Даниэля, где легче принять клишированные планы, банальные диалоги, широкие жесты. А возможно, Отой действительно сумел обуздать непростой жанр, оставаясь при этом в традициях своего местного кинематографа.
Назвать «Любовника моей жены» фильмом обязательным к просмотру будет преувеличением. Даже для тех, особенно для тех, кто по молодости любил фильмы с Жераром Депардье. Но эта картина настолько красивая и ненавязчивая, что так и тянет порекомендовать сходить на неё в кино перед субботним ужином в ресторане. Разумеется, французском.
Вероника Скурихина
В российском прокате с 4 октября 2018
Расписание и покупка билетов на фильм «Любовник моей жены»