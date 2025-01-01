Меню
Жерар Депардье
Награды
Награды и номинации Жерар Депардье
Gérard Depardieu
Награды и номинации Жерар Депардье
Оскар 1991
Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1990
Лучший актер
Победитель
Каннский кинофестиваль 2006
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Miniseries
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
Лучшая мужская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1997
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1985
Best Actor
Победитель
ММКФ 2006
Верю. Константин Станиславский
Победитель
