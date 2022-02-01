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Жан де Флоретт
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Jean de florette

Жан де Флоретт, 1986

1986 / Франция / Италия / Швейцария
8.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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О фильме
Местный старейшина, хитрый, чванливый и эгоистичный Сезар Субейран (Монтан), вместе со своим племянником Юголеном (Отей получил "Сезара" за эту роль) жаждут прибрать к рукам лакомый кусок плодородной земли, главным богатством которой является подземный источник. О существовании источника знают только местные. Когда владелец участка умирает, оказывается, что у него есть наследник — горбатый молодой сборщик налогов Жан Кадоре (Депардье). Унаследовав ферму в Провансе, он переезжает туда с женой и дочерью Манон, надеясь претворить в жизнь мечты об идиллической сельской жизни. Жан не знает об источнике, а Субейран и Юголен засыпали его, надеясь, что Кадоре разорится. Засуха, сирокко и утомительные походы за водой к далекому горному источнику убивают оптимизм Кадоре. Юголен завязывает с ним дружбу и дает лицемерные советы. Субейран держится в стороне, терпеливо и презрительно ожидая конца.
8.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1986
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 17 июня 1987
Режиссер
Клод Берри
В ролях
Ив Монтан
Ив Монтан
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Элизабет Депардье
Эрнестин Мазуравна
Марсель Шампель
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Жан де Флоретт 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Anatoly Kanevsky 14 марта 2018, 00:05
Самое большое мое разочарование в том, что я посмотрел сначала вторую часть саги - "Манон с источников". Не могу представить насколько… Читать дальше…
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