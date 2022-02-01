Жан де Флоретт, 1986

Местный старейшина, хитрый, чванливый и эгоистичный Сезар Субейран (Монтан), вместе со своим племянником Юголеном (Отей получил "Сезара" за эту роль) жаждут прибрать к рукам лакомый кусок плодородной земли, главным богатством которой является подземный источник. О существовании источника знают только местные. Когда владелец участка умирает, оказывается, что у него есть наследник — горбатый молодой сборщик налогов Жан Кадоре (Депардье). Унаследовав ферму в Провансе, он переезжает туда с женой и дочерью Манон, надеясь претворить в жизнь мечты об идиллической сельской жизни. Жан не знает об источнике, а Субейран и Юголен засыпали его, надеясь, что Кадоре разорится. Засуха, сирокко и утомительные походы за водой к далекому горному источнику убивают оптимизм Кадоре. Юголен завязывает с ним дружбу и дает лицемерные советы. Субейран держится в стороне, терпеливо и презрительно ожидая конца.

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