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Постер телешоу Bon Appetit: По Европе с Жераром Депардье
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Киноафиша Сериалы Bon Appetit: По Европе с Жераром Депардье

Bon Appetit: По Европе с Жераром Депардье (2015 - 2016)

À pleines dents ! 18+
Год выпуска 2015
Страна Франция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ARTE
Продолжительность телешоу 7 часов 30 минут

О чем телешоу

«Bon Appetit: По Европе с Жераром Депардье» — это уникальное телевизионное шоу, в котором известный французский актер ездит по разным странам и регионам, изучая местную культуру, традиции и, конечно же, кулинарию. Каждый эпизод передачи посвящен одному населенному пункту, где Депардье побывал. Звездный ведущий выезжает на местные рынки, посещает рестораны и кулинарные фестивали, а также знакомится с известными шеф-поварами и производителями продуктов. Отправьтесь в незабываемое гастрономическое приключение вместе с кумиром миллионов!

В ролях
В ролях
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Bon Appetit: По Европе с Жераром Депардье - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 5 эпизодов
 
Bon Appetit: По Европе с Жераром Депардье - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 5 эпизодов
 
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