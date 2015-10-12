Bon Appetit: По Европе с Жераром Депардье (2015 - 2016)

«Bon Appetit: По Европе с Жераром Депардье» — это уникальное телевизионное шоу, в котором известный французский актер ездит по разным странам и регионам, изучая местную культуру, традиции и, конечно же, кулинарию. Каждый эпизод передачи посвящен одному населенному пункту, где Депардье побывал. Звездный ведущий выезжает на местные рынки, посещает рестораны и кулинарные фестивали, а также знакомится с известными шеф-поварами и производителями продуктов. Отправьтесь в незабываемое гастрономическое приключение вместе с кумиром миллионов!