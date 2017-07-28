«Впусти солнце»: Рецензия Киноафиши

И этот не тот…

Изабель (Жульет Бинош) в разводе, но бывший муж не готов просто так отпустить ее – все же у них есть общий ребенок, и дочь рассказывает отцу, что мама плачет по ночам. Не готов разорвать отношения с талантливой художницей и банкир, правда, и с женой расставаться он тоже не хочет. За Изабель приударит симпатичный актер, но и он женат, а еще у него есть другая страсть – алкоголь. В копилке любовников пятидесятилетней женщины за полтора часа экранного времени появится также эмигрант – коллеги быстро среагируют и раскритикуют выбор «подруги». Она найдет мужчину из своего круга, отчаянно навязываться непонятливой красотке будет и экстрасенс (Жерар Депардье), с чьей помощью расстроенная Изабель так надеялась разобраться в жизни.

Кадр из фильма «Впусти солнце»

Клер Дени сняла на редкость кокетливую и очаровательную комедию. Столь игривые интонации в «Впусти солнце» – большой сюрприз от режиссера, берущегося за достаточно сложные, провокационные и жесткие темы. В «Славных ублюдках» (2013), к примеру, Дени не обошла стороной проблему насилия в семье, материальной и моральной зависимости женщины от мужчины, достигающей такого пика, что на кону оказывается здоровье (как физическое, так и психологическое) и будущее ребенка. При этом ее фильм не приобретает нравоучительного пафоса. Нет его и в новой работе Дени. Конечно, трудности неразборчивой Изабель, по сравнению с состоянием Жюстин (Лола Кретон), выглядят как минимум забавными и нелепыми, но за сладчайшей легкостью в «Впусти солнце» ненавязчиво о себе напоминает боль, едва уловимая в череде веселых диалогов, но вполне прочитываемая между строк – в тишине, кричащей о невыносимости одиночества. В комедии Клер Дени именно межстрочный интервал впитывает в себя всю драму, позволяя словам безудержно литься и веселить собравшихся.

Кадр из фильма «Впусти солнце»

Изабель жаждет любви, но, что это за зверь такой и как его найти, режиссер не рассказывает, как не расставляет и «маячков», призванных сориентировать героиню фильма в поисках пресловутого женского счастья. Вместо этого Клер Дени концентрируется на упоительной чехарде любовников, появляющихся на горизонте одинокой художницы. И в этой по-детски наивной перебежке Бинош от одного недопринца к другому под пляску искрящейся иронии становится понятно, что интуитивно ясные представления о сказочной и желанной любви трещат по швам, не теряя нежнейшего очарования, магнетизма и весьма внушительной силы, – сдаваться-то они не собираются.

Кадр из фильма «Впусти солнце»

«Впусти солнце» нащупывает зазор между мечтами о красивой амурной истории до гроба и жизнью, где у каждого из пары есть свои интересы, а проводимое вместе время не говорит о взаимности. При этом Дени не выпускает из рук иллюзии Изабель, сверяя их с новоявленными бойфрендами персонажа Бинош, и не идет избитым путем, обостряя конфликт веры в сказку и серости будней. То, что мечты и действительность не сливаются в экстазе, в «Впусти солнце» становится опорой для юмора. Сколько бы разочарований Изабель ни выпало на долю, она все равно остается искренне преданной своим мечтаниям.

Кадр из фильма «Впусти солнце»

Но художница не только раба иллюзий, она сама воплощение идеальной женщины, того обволакивающего образа мудрости, наивного всепрощения и понимания мужских слабостей, утвердившегося в расхожих советах о создании и сохранении отношений. У нее есть перспективы в плане карьерного роста, интеллект, мягкая красота Жульет Бинош и статус в «тусовке» художников. Обладание такой особой, как Изабель, предоставляет возможность еще раз подчеркнуть свою значимость. Клер Дени показывает утопающую в жажде любви женщину-мечту, делает ощутимой чуть ли не тактильно ее кожу и оставляет за кадром то, что выводило бы героиню Бинош из калейдоскопа чужих мечтаний о том, какой должна быть женщина.

Елена Громова

Расписание и покупка билетов на фильм «Впусти солнце»