Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Стражи времени" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Граф Монте-Кристо
1 постер
Смотрите за 1
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Граф Монте-Кристо

Граф Монте-Кристо (1998 - 1998)

Le comte de Monte Cristo 18+
Год выпуска 1998
Страна Франция/Германия/Италия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал TF1
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут
Смотрите за 1
О чем сериал

«Граф Монте-Кристо» – это художественный драматический сериал по мотивам знаменитого романа Александра Дюма. Молодой капитан Эдмон Дантес возвращается из дальнего плавания к своей возлюбленной Мерседес. Они намерены тотчас сыграть долгожданную свадьбу и провести вместе всю жизнь. Но прямо в разгар праздника в дом Эдмона врывается полиция. Героя увозят в тюрьму – в зловещий замок Иф. Мужчина понимает, что заговор против него сплели самые близкие люди, претендовавшие на невесту и должность Дантеса.

В ролях
В ролях
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Орнелла Мути
Орнелла Мути
Жюли Депардье
Жюли Депардье
Жан Рошфор
Жан Рошфор
Серджо Рубини
Серджо Рубини
Пьер Ардити
Пьер Ардити
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Граф Монте-Кристо - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1998, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши