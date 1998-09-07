«Граф Монте-Кристо» – это художественный драматический сериал по мотивам знаменитого романа Александра Дюма. Молодой капитан Эдмон Дантес возвращается из дальнего плавания к своей возлюбленной Мерседес. Они намерены тотчас сыграть долгожданную свадьбу и провести вместе всю жизнь. Но прямо в разгар праздника в дом Эдмона врывается полиция. Героя увозят в тюрьму – в зловещий замок Иф. Мужчина понимает, что заговор против него сплели самые близкие люди, претендовавшие на невесту и должность Дантеса.