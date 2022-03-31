«Мегрэ и таинственная девушка»: Рецензия Киноафиши

На улицах ночного Парижа 1950-х обнаружен труп юной девушки, получившей с десяток ножевых ранений в грудь. За расследование берется многоопытный комиссар Мегрэ, совершенно утративший вкус жизни. Пьет он много, ест без особого аппетита, а курить не может по состоянию здоровья. Но запутанное дело отвлекает грузного флика от дурных мыслей об отставке и вскоре принимает для него личный характер.

Мегрэ и таинственная девушка

Бельгийский писатель Жорж Сименон оставил после себя феноменальное литературное наследие, включающее 75 романов и 28 рассказов о Мегрэ, ввиду своей кинематографичности регулярно экранизируемых еще с 1932 года. Образ немногословного сыщика, лишенного причудливых внешних характеристик, как у Пуаро, и не привыкшего играть на публику, как Шерлок, воплотили десятки актеров – от Жана Габена до Роуэна Аткинсона. И нередко прежние экранизации разрастались до полноценных киновселенных, однако работа Патриса Леконта – отнюдь не начало очередной серии, а вещь в себе, как если бы это был единственный существующий фильм о Мегрэ. При этом неуклюжий, заполняющий собой все пространство кадра Жерар Депардье настолько органичен в качестве комиссара с набережной Орфевр, словно играл его полжизни.

Подкупает естественность заслуженного артиста Франции: его Мегрэ никогда не выходит из себя, думает молча, а если и говорит, то не судит, а стремится понять. Леконт, взяв за основу наиболее мрачный роман цикла, точно передает его дух, предлагая аскетичную камерную драму, полностью противоположную помпезной «Смерти на Ниле» Кеннета Браны. Произведения Сименона – в отличие от книг Агаты Кристи – всегда брали тягучей атмосферой, зачастую отодвигавшей процесс поиска убийцы глубоко на второй план. Вот и здесь, вопреки законам жанра, Мегрэ ищет даже не убийцу, но жертву – 20-летнюю бродяжку без имени, до которой, кроме сыщика, никому нет дела. У повышенной заинтересованности комиссара две причины: во-первых, в лице заколотой девушки он видит всех провинциалок, приехавших покорять большой город, но оказавшихся на его задворках, во-вторых, покойная напомнила ему о собственной утрате. Депардье, прошедший через смерть сына, транслирует боль своего героя без лишних эмоций, одним взглядом. Горе никогда не проговаривается напрямую, раскрываясь через полутона и многозначительные паузы.

Мегрэ и таинственная девушка

Конечно, аскетичность вызвана не только стремлением Леконта воссоздать на экране атмосферу романа, но и скромным бюджетом, что проявляется в обильном и почти всегда неуместном зуме, глухой цветовой гамме и минимальном количестве локаций. Но в рамках конкретно взятой истории голливудский размах и не требуется. Напротив, три-четыре удручающих помещения (морг, кладбище, окутанная тьмой комнатка на чердаке), по которым, словно тень, скользит силуэт в пальто и шляпе, своей герметичностью напоминают о лентах киноэкспрессионистов, превращая наиболее поэтизированный город планеты в неуютное и депрессивное место.

«Мегрэ и таинственная девушка» – старомодная драма, которая порадует поклонников Леконта и Депардье, тогда как зрителей, ожидающих нечто вроде «Шерлока» или дилогии Браны, вероятно, ждет разочарование.