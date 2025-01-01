Меню
Эллисон Дженни
Награды
Награды и номинации Эллисон Дженни
Allison Janney
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Награды и номинации Эллисон Дженни
Оскар 2018
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 2018
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2004
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2002
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2001
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2000
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
BAFTA 2018
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
