«Бегущий человек»: Рецензия Киноафиши

В 1982 году Стивен Кинг, скрываясь под псевдонимом Ричард Бахман, выпустил нетипичную для себя антиутопию «Бегущий человек», убедительно изобразив тоталитарную Америку будущего. Роман, выдержанный в лучших традициях «1984» Оруэлла, повлиял на целый пласт поп-культуры и не теряет актуальности. Но экранизация 1987 года со Шварценеггером была далека от первоисточника и провалилась в прокате. Теперь, когда временные рамки книги совпали с нашими, свет увидела более точная киноадаптация.

События фильма разворачиваются в 2025 году. США погрязли в экономическом кризисе, породившем чудовищную безработицу. Чтобы отвлечь народ от проблем, могущественная корпорация круглосуточно транслирует шоу, в которых бедняки ради денег рискуют жизнью. Бен Ричардс — честный трудяга, отчаянно пытающийся достать деньги на лечение дочери. После очередного увольнения он попадает в черный список и лишается последней возможности заработать.

Ради семьи Бен идет на риск и отправляется на кастинг для участия в одной из кровавых телепередач. Вспыльчивый характер помогает ему занять место в самой жестокой из них — «Бегущем человеке», где еще никому не удавалось победить. В течение следующих 30 дней Бену предстоит скрываться от вооруженных до зубов охотников, в сопровождении телекамер прочесывающих всю страну. Интерес аудитории подогревается щедрым вознаграждением за любую информацию о местонахождении беглеца. Но, к счастью для Бена, находятся и те, кто готов помочь ему в этой неравной борьбе.

Режиссером свежей версии выступил Эдгар Райт — один из главных инди-авторов нулевых, прославившийся комедиями с Ником Фростом и Саймоном Пеггом. Долгие годы британец мечтал снять крупный блокбастер, но ему постоянно что-то мешало. И лишь в постковидную эпоху Райту доверили по-настоящему масштабный проект. Возглавив «Бегущего человека», постановщик заверил фанатов Кинга, что уважительно отнесется к роману, а на роль Ричардса возьмет актера, похожего на «обычного парня из народа». К тому же хоррор «Прошлой ночью в Сохо» показал, что он умеет не только смешить, но и создавать саспенс. Однако что-то пошло не так.

Вместо мрачной антиутопии зрители получили оммаж боевикам из видеосалонов — тем самым лентам со Шварценеггером, чей портрет здесь красуется на банкнотах «новодолларов». Бена Ричардса же вновь играет раскачанный до неприличия атлет — словно перед нами не голодающий заводчанин, а фитнес-тренер, питающийся протеиновыми коктейлями и куриными грудками. Если так выглядит обычный парень, страшно представить, каким должен быть необычный.

С одной стороны, Райт действительно следует тексту книги, с другой — адаптирует его под излюбленный комедийный формат, превращая в набор экшен-гэгов наподобие «Коммандос». Так, после начала игры Ричардс пытается скрыться с помощью накладных усов и парика — перевоплощение в духе «Чада Пауэрса», где тоже сыграл Глен Пауэлл. Когда квадратные скулы все же выдают его подлинную личность, полуголый Бен пускается в бега в банном полотенце, демонстрируя поджарое тело, достойное «Терминатора». Позже он находит укрытие в провинциальном Дерри, где его прячет чудаковатый борец с системой в исполнении Майкла Серы. Сцена с подпольной сетью взаимопомощи рифмуется с «Битвой за битвой», а ловушки, которыми напичкана хижина горе-анархиста, откровенно напоминают франшизу «Один дома».

Визуально «Бегущего человек» выглядит как любой другой киберпанк тридцатилетней давности, не предлагая ничего нового. Ощущение вторичности усиливается еще и тем, что всего за два месяца до фильма Райта вышла «Долгая прогулка» Френсиса Лоуренса — экранизация другой антиутопии Кинга со схожим концептом. И если камерный триллер Лоуренса оказался жутко злободневным, то «Бегущий человек» — эскапистский киноаттракцион, топорно паразитирующий на ностальгии по восьмидесятым. Сатира сведена к ироничным подмигиваниям: от прозрачных отсылок на Netflix и реалити «Семейства Кардашьян» до гротескных, почти карикатурных образов, стилизованных под «Голодные игры».

В результате получился старомодный, клишированный и обезличенный студийный продукт, где фирменный почерк Райта почти не ощущается. Кассовая неудача лишний раз доказывает, что место подобным фильмам нынче не в кинотеатрах, а на тех самых стримингах, которые столь неизобретательно высмеиваются в кадре. «Бегущий человек», возможно, порадует тех, кто скучает по фильмам на VHS, где крепко сложенные мужчины играючи спасают мир и сопровождают каждый подвиг афоризмами. А тем, кто рассчитывает на серьезную экранизацию Кинга, лучше пройти мимо.