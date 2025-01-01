Меню
Джош Бролин
Награды
Награды и номинации Джоша Бролина
Josh Brolin
Оскар 2009
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2011
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019
Лучший злодей
Победитель
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2018
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
