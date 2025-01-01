Меню
Киноафиша Персоны Джош Бролин Награды

Награды и номинации Джоша Бролина

Josh Brolin
Награды и номинации Джоша Бролина
Оскар 2009 Оскар 2009
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2011 Золотая малина 2011
Худшая экранная пара
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019 MTV Movie & TV Awards 2019
Лучший злодей
Победитель
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2018 MTV Movie & TV Awards 2018
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009 Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
