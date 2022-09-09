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Билет в рай, 2022

2022
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о выходе в прокат
Год выпуска 2022
Премьера в мире 9 сентября 2022
Режиссер
Ол Паркер
Ол Паркер
В ролях
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Билли Лурд
Билли Лурд
Кейтлин Дивер
Кейтлин Дивер
Лукас Браво
Лукас Браво
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Билет в рай 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Джулия Робертс и Джордж Клуни подтрунивают друг над другом в трейлере ромкома «Билет в рай» Они предстают в роли родителей, которые хотят отговорить свою дочь от раннего брака.
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30 июня 2022 11:04
Джулия Робертс 20 лет отклоняла роли в ромкомах из-за отсутствия хороших сценариев Длительный перерыв закончится, когда на экраны выйдет «Билет в рай».
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19 апреля 2022 14:22
Производство ромкома «Билет в рай» с Джорджем Клуни и Джулией Робертс приостановлено из-за COVID Пауза может продлиться до трех месяцев.
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19 января 2022 13:46
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