Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Джордж Клуни Награды

Награды и номинации Джорджа Клуни

George Clooney
Награды и номинации Джорджа Клуни
Оскар 2013 Оскар 2013
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Оскар 2006 Оскар 2006
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2008 Оскар 2008
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2006 Золотой глобус 2006
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2001 Золотой глобус 2001
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1998 Золотой глобус 1998
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1997 Золотой глобус 1997
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1996 Золотой глобус 1996
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Bob Hope Humanitarian Award
Победитель
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
 Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 David Lean Award for Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2024 Венецианский кинофестиваль 2024
Nave d'Argento for Best OTP
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2017 Венецианский кинофестиваль 2017
Fondazione Mimmo Rotella Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2011 Венецианский кинофестиваль 2011
Brian Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2005 Венецианский кинофестиваль 2005
Лучший сценарий
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Competition
Победитель
Competition
Победитель
Human Rights Film Network Award - Special Mention
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Золотая малина 1998 Золотая малина 1998
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996 MTV Movie & TV Awards 1996
Best Breakthrough Performance
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2002 MTV Movie & TV Awards 2002
Best On-Screen Team
Номинант
 Best On-Screen Team
Номинант
 Best Dressed
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001 MTV Movie & TV Awards 2001
Best On-Screen Team
Номинант
 Best On-Screen Team
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999 MTV Movie & TV Awards 1999
Лучший поцелуй
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999 Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1998 Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1997 Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996 Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Берлинале 2003 Берлинале 2003
Золотой берлинский медведь
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995 Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Когда «Уэнсдей» и «Кальмар» пересмотрели и не раз: эти 3 сериала Netflix зрители ставят на один уровень — рейтинги зашкаливают, как и эмоции
«Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене
В «Троне: Арес» появится лишь один герой из «Наследия»: остальных заменил Джаред Лето
Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше