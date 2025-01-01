Меню
Джордж Клуни
Награды
Награды и номинации Джорджа Клуни
George Clooney
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джорджа Клуни
Оскар 2013
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Оскар 2006
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2012
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 2010
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2008
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2015
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 2012
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2006
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2010
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Bob Hope Humanitarian Award
Победитель
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
BAFTA 2013
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
BAFTA 2012
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA 2010
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2024
Nave d'Argento for Best OTP
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2017
Fondazione Mimmo Rotella Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2011
Brian Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2005
Лучший сценарий
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Competition
Победитель
Competition
Победитель
Human Rights Film Network Award - Special Mention
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Золотая малина 1998
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996
Best Breakthrough Performance
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2002
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
Best Dressed
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Берлинале 2003
Золотой берлинский медведь
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
