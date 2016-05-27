«Финансовый монстр»: Рецензия Киноафиши

Драма в прямом эфире

Что будет делать современное общество, если в прямом эфире ему покажут жестокость и насилие? Правильно! Следить за этим эфиром, бросив все свои дела. К сожалению, современное общество именно такое. И это нам показывает новый невероятный фильм «Финансовый монстр», где режиссёром выступила знаменитая Джоди Фостер.

Кроме режиссёра в фильме сыграли ещё две легенды киноиндустрии: Джордж Клуни и Джулия Робертс. Актёрский состав уже располагает к просмотру.

Кадр из фильма «Финансовый монстр»

Фильм рассказывает о телевизионном шоу под названием «Финансовый монстр». Ведущий этого шоу Ли Гейтс под руководством продюсера и режиссёра программы Пэтти Фенн учат людей зарабатывать деньги при помощи ценных бумаг. Но такие серьёзные финансовые вопросы подаются в смешном виде — как игра. Ведущий в первую очередь пытается развлечь зрителя, заинтересовать его своим шоу. Примеряя самые разнообразные костюмы, под аккомпанемент шутливых звуков он рассказывает, например, о некой компании Ibis Clear Capital. Сначала Гейтс хвалит её, а потом, когда оказывается, что компания потеряла все вложенные деньги, пытается оправдать её и утешить зрителей. Но ситуация осложняется тем, что один из недовольных вкладчиков решает поквитаться за плохой совет, который дал Гейтс, говоря, что вклад в Ibis Clear Capital принесёт много денег. Он жаждет не только возвращения финансов, но и справедливости. Трагедия несостоявшегося преступника Кайла Бадвелла в том, что он всего лишь хотел привлечь внимание к проблеме, а не ставиться преступником. Но сделал это не самым безопасным образом.

Кадр из фильма «Финансовый монстр»

С этого недовольного и начинается конфликт, который развивается на глазах у огромной аудитории. Теперь шоу стало ещё интереснее, ведь в прямом эфире не часто показывают людей с пистолетом и бомбой. Рейтинги растут, и зрители внимательно следят за разрешением этой щекотливой ситуации. Интерес добавляется и за счёт отсутствия сценария, ведь слова героев шоу никто не утверждает, каждый говорит то, что приходит в голову.

Фильм показывает, что телевидение готово на любые ухищрения ради рейтингов, потому что даже после появления реальной угрозы чьей-то жизни шоу не прекращается. Пэтти не перестаёт быть профессионалом даже под давлением, сохраняет спокойствие до последнего момента. Её жажда контролировать шоу иногда порождает смешные ситуации. Кстати, о смехе. Несмотря на то, что фильм помечен жанром «драма», посмеяться в нём, как не странно, есть над чем. Иногда возникает контраст смеха и напряжения, что вызывает двоякие чувства. Но шутки в картине иногда довольно чёрные.

Кадр из фильма «Финансовый монстр»

Итак, картина показывает много интересных аспектов современного информационного общества. Желая привлечь к шоу не только внимание, но и деньги, герои даже придумывают необычный план по спасения захваченного в заложники Ли Гейтса. И тогда встаёт животрепещущий вопрос — «Сколько стоит жизнь человека?» Это ещё и попытка влияния на стадный инстинкт, надежда, что с его помощью можно будет решить проблему бескровно. Но мы видим лишь равнодушие людей, которые хотят только хлеба и зрелищ.

К интересным моментам можно отнести и довольно красочную демонстрацию стокгольмского синдрома, когда заложник жалеет своего захватчика. В конце Гейтс даже называет своего похитителя «дружище». Правда, процесс двухсторонний: перед нами и лимский синдром, когда заложник вызывает симпатию у захватчика. В конце герои вообще становятся на одну сторону и работают сообща, осуществляя всё в том же прямом эфире невероятное разоблачение. Интересно, что в этом поиске правды не последнюю роль играет СМИ. Вот вам и четвёртая власть.

Кадр из фильма «Финансовый монстр»

«Финансовый монстр» — тяжёлая и одновременно приятная картина, играющая на чередовании расслабленных, весёлых сцен и тяжёлых, психологических.

Вообще фильм очень насыщенный, вызывает много эмоций и впечатлений; о нём можно сказать очень много хороших слов. Пожалуй, в основном хороших, потому что к плохому можно отнести только некоторую затянутость. Но картинка и работа съёмочной команды качественная, так что и этот минус можно рассмотреть как плюс. Интересен и сюжет. Конечно, по классике жанра, зритель ожидает счастливый конец, но до последней секунды непонятно, кто же в этом конце останется счастливым, а кто не очень.

Оксана Рузаева

В русском прокате с 2 июня 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Финансовый монстр»