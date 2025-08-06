Кинозвезда Джордж Клуни задается серьезными вопросами в трейлере фильма «Джей Келли»

Стрим-сервис Netflix представил первый трейлер комедийной драмы «Джей Келли», главные роли в которой сыграли Джордж Клуни, Лора Дерн и Адам Сэндлер. Это новый проект режиссера и сценариста Ноа Баумбака («История о супружестве», «Белый шум»). Мировая премьера картины состоится на Венецианском кинофестивале, который пройдет с 27 августа по 6 сентября.

В центре сюжета — знаменитый киноактер Джей Келли (Клуни) и его преданный менеджер Рон (Сэндлер). Вместе они отправляются в головокружительно и неожиданно насыщенное переживаниями путешествие по Европе. По пути герои вынуждены столкнуться с последствиями принятых в прошлом решений, переосмыслить отношения со своими близкими, а также разобраться со своим наследием.

Над сценарием Баумбак работал вместе с актрисой Эмили Мортимер. Актерский состав дополнили Билли Крудап, Райли Кио, Джим Бродбент, Патрик Уилсон, Грета Гервиг, Ив Хьюстон, Айла Фишер и многие другие. Музыку для фильма сочинил трехкратный номинант на «Оскар» Николас Брителл («Не смотрите наверх», «Наследники», «Лунный свет»).

«Джей Келли» выйдет в ограниченный прокат в Северной Америке 14 ноября, а 5 декабря фильм появится на Netflix.