Оптом дешевле, 2022

Франшиза состоит из нескольких картин, вдохновленных реальной жизнью семейства Гилберт. Серия проектов, созданная на основе произведений, которые написаны Фрэнком Б. Гилбретом мл. и Эрнестин Гилбрет Кэри, содержит две биографические ленты и две комедии для всей семьи, являющиеся ремейками истории Гилбертов. Основной сюжет строится вокруг повседневной жизни супругов с большим количеством детей. Все фильмы иллюстрируют отношения внутри семьи и трудности, с которыми родители и дети могут столкнуться в огромном доме.

«Оптом дешевле» (1950) был хорошо принят критиками и окупил свой бюджет, что привело к созданию продолжения фильма «Оптом дешевле 2» (1952). Через некоторое время в 2003 году было принято решение адаптировать и выпустить вымышленный самостоятельный ремейк, основанный на известной истории. Он стал хитом среди семейной аудитории, заработав более 190 миллионов долларов в прокате. И хотя картина была холодно принята критиками, успешные сборы воодушевили 20th Century Fox начать работу над сиквелом под названием «Оптом дешевле 2» (2005), который после выпуска получил плохую реакцию критиков.

Тем не менее большинство людей сегодня ассоциируют «Оптом дешевле» именно с фильмом 2003 года и его продолжением, в которых Бонни Хант и Стив Мартин выступают в роли родителей.