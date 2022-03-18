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Оптом дешевле, 2022

2022 / США
2.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Франшиза состоит из нескольких картин, вдохновленных реальной жизнью семейства Гилберт. Серия проектов, созданная на основе произведений, которые написаны Фрэнком Б. Гилбретом мл. и Эрнестин Гилбрет Кэри, содержит две биографические ленты и две комедии для всей семьи, являющиеся ремейками истории Гилбертов. Основной сюжет строится вокруг повседневной жизни супругов с большим количеством детей. Все фильмы иллюстрируют отношения внутри семьи и трудности, с которыми родители и дети могут столкнуться в огромном доме.

«Оптом дешевле» (1950) был хорошо принят критиками и окупил свой бюджет, что привело к созданию продолжения фильма «Оптом дешевле 2» (1952). Через некоторое время в 2003 году было принято решение адаптировать и выпустить вымышленный самостоятельный ремейк, основанный на известной истории. Он стал хитом среди семейной аудитории, заработав более 190 миллионов долларов в прокате. И хотя картина была холодно принята критиками, успешные сборы воодушевили 20th Century Fox начать работу над сиквелом под названием «Оптом дешевле 2» (2005), который после выпуска получил плохую реакцию критиков.

Тем не менее большинство людей сегодня ассоциируют «Оптом дешевле» именно с фильмом 2003 года и его продолжением, в которых Бонни Хант и Стив Мартин выступают в роли родителей.

 

 

Написанный Кеньей Беррисом и Дженифер Райс-Гензак данный вариант всем известного комедийного фильма рассказывает о многорасовой семье из двенадцати человек, которые живут суматошной жизнью и руководят собственным семейным делом. Ремейк Disney+ знаменует собой третью интерпретацию популярной истории.

Первая картина «Оптом дешевле» была выпущена в 1950 году и основывалась на автобиографической книге Фрэнка Б. Гилбрета мл. и Эрнестин Гилбрет Кэри. Десятилетия спустя компания 20th Century Fox снова раскрутила эту идею в 2003 году, сняв историю многочисленной семьи Бейкер. В 2005 году состоялась премьера сиквела «Оптом дешевле 2». Шон Леви снял первый фильм, а Адам Шенкман занял режиссерское место во втором.

Первоисточник истории получил несколько адаптаций. Среди них сценический спектакль и мюзикл. Однако фильм «Оптом дешевле» 2003 года остается наиболее известным.

Автобиографические романы были опубликованы в 1948 и 1952 годах. В книге можно узнать об обеспеченной жизни Фрэнка Бункера Гилбрета и Лилиан Моллер Гилбрет, чьи дни наполнены насыщенными событиями и воспитанием детей. Супруги улучшили способы управления бизнесом, помогая фабрикам усовершенствовать производительность при минимальных затратах. Эти же навыки они применяли в семейной жизни с детьми.

Данный проект дебютирует на стриминговом сервисе Disney+.

Кенья Беррис, наиболее известный благодаря сериалу «Черная комедия», стал соавтором сценария и продюсером фильма. Режиссером картины выступила Гэйл Лернер, которая ранее сотрудничала с Беррисом в «Черной комедии». Гэбриэл Юнион является исполнительным продюсером вместе с Шоном Леви.

Главные роли достались Гэбриэл Юнион («Творение Господне») и Заку Браффу («Клиника»).

Несмотря на критику, фильм 2003 года режиссера Шона Леви все же смог собрать во всем мире более 190 миллионов долларов при заявленном бюджете в 40 миллионов долларов.

Отец большого семейства из двенадцати детей, остается в доме за главного. Теперь ему предстоит справиться с большим количеством проблем, которые подкидывают неугомонные отпрыски.

2.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 18 марта 2022
Премьера в мире 18 марта 2022
Стрим-сервис Disney+
Режиссер
Гэйл Лернер
В ролях
Гэбриэл Юнион
Гэбриэл Юнион
Зак Брафф
Зак Брафф
Бриттани Дэниэл
Эрика Кристенсен
Эрика Кристенсен
Кайли Роджерс
Кайли Роджерс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Оптом дешевле 4 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Зак Брафф и Гэбриэл Юнион воспитывают десяток детей в трейлере новой версии «Оптом дешевле» Непросто, но очень весело. 
Написать
8 февраля 2022 09:48
Студия Disney огласила время выхода «Фокуса-покуса 2», сиквела «Очарованной» и переосмысления «Оптом дешевле» Также появились первые промоматериалы проектов.
Написать
15 ноября 2021 13:18
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