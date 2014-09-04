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Housebound

Привязанные к дому, 2014

2014 / Новая Зеландия
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Кайли Бакнелл ведет легкомысленный и рисковый образ жизни. Однажды она хочет украсть деньги из банкомата, но полиция ловит ее с поличным, а суд приговаривает к домашнему аресту. Главная героиня возвращается в родительский дом, где в первую же ночь замечает странные явления. Мать рассказывает девушке, что они живут здесь не одни, но о природе соседей ничего не известно. Надзиратель замечает, что Кайли испугана, и она рассказывает мужчине все, что ей извстно. Полицейский хочет помочь своей подопечной и находит данные о прошлых жильцах дома…

  • Идея фильма пришла в голову Джонстону после того, как он посмотрел «Охотники за привидениями».
  • Когда Джонстон работал над сценарием, он стремился сделать персонажа Бакнелл девушкой не робкого десятка. По его словам, когда такие люди не в силах сдержать испуг, это выглядит гораздо эффектнее.
  • При съемке команда неоднократно столкнулась с трудностями из-за экстерьера дома: ремонт не вписывался в концепцию фильма, а выбрать другое здание не позволял довольно ограниченный бюджет проекта.
  • Кинолента получила в основном положительные рецензии критиков, а в Германии была награждена призом зрительских симпатий.

Кайли Бакнелл вынуждена вернуться в фамильный особняк после того, как суд приговорил ее к заключению под домашний арест. Ее наказание за неудачную попытку ограбить банкомат осложняется еще и тем, что Кайли вынуждена жить со своей безумной мамой Мириам, которая убеждена, что особняк кишит привидениями...

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 4 сентября 2014
Возраст 16+
Режиссер
Джерард Джонстоун
В ролях
Рима Те Вьята
Камерон Родс
Моргана О’Рейли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Привязанные к дому 2 постера
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