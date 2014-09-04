Привязанные к дому, 2014

Кайли Бакнелл ведет легкомысленный и рисковый образ жизни. Однажды она хочет украсть деньги из банкомата, но полиция ловит ее с поличным, а суд приговаривает к домашнему аресту. Главная героиня возвращается в родительский дом, где в первую же ночь замечает странные явления. Мать рассказывает девушке, что они живут здесь не одни, но о природе соседей ничего не известно. Надзиратель замечает, что Кайли испугана, и она рассказывает мужчине все, что ей извстно. Полицейский хочет помочь своей подопечной и находит данные о прошлых жильцах дома…
Кайли Бакнелл вынуждена вернуться в фамильный особняк после того, как суд приговорил ее к заключению под домашний арест. Ее наказание за неудачную попытку ограбить банкомат осложняется еще и тем, что Кайли вынуждена жить со своей безумной мамой Мириам, которая убеждена, что особняк кишит привидениями...