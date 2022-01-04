Меган, 2023

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Постер фильма М3ГАН
6.7
М3ГАН - Трейлер
Киноафиша Фильмы М3ГАН
6.7

М3ГАН

, 2023
M3GAN
США / ужасы, фантастика, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма М3ГАН
6.7
М3ГАН - Трейлер
М3ГАН  Трейлер

О фильме

Джемма — робототехник в компании по производству игрушек. Неожиданно получив опеку над осиротевшей племянницей, она дарит девочке экспериментальную куклу-андроида, которая очень буквально понимает свою миссию защищать ребенка.

В ролях

Эллисон Уильямс
Эллисон Уильямс
Гемма
Виолет Макгроу
Виолет Макгроу
Cady
Ронни Чиэн
Ронни Чиэн
David
Брайан Джордан Альварез
Брайан Джордан Альварез
Cole
Дженна Дэвис
Дженна Дэвис
M3gan
Эми Дональд
M3gan
Jen Van Epps
Tess
Stephane Garneau
Курт
Лори Дунги
Celia
Amy Usherwood
Lydia
Режиссер Джерард Джонстоун
Сценарист Джеймс Ван, Акела Купер
Композитор Энтони Б. Уиллис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 24 января 2023
Премьера в мире 4 января 2022
Дата выхода
12 января 2023 Австралия
5 января 2023 Австрия
26 января 2023 Азербайджан 13+
19 января 2023 Аргентина
28 декабря 2022 Бельгия
5 января 2023 Боливия
19 января 2023 Бразилия 14
13 января 2023 Великобритания
12 января 2023 Венгрия 16
5 января 2023 Венесуэла
27 января 2023 Вьетнам
5 января 2023 Гаити
5 января 2023 Гватемала
12 января 2023 Германия
5 января 2023 Гондурас
12 января 2023 Гонконг
5 января 2023 Греция
5 января 2023 Грузия PG-13
5 января 2023 Доминиканская Республика
12 января 2023 Израиль
13 января 2023 Индия
6 января 2023 Индонезия
13 января 2023 Ирландия 15A
13 января 2023 Исландия 16 year age limit
13 января 2023 Испания
4 января 2022 Италия 14+
26 января 2023 Казахстан 18+
6 января 2023 Канада
17 марта 2023 Китай
5 января 2023 Колумбия
5 января 2023 Куба
26 января 2023 Кыргызстан 12+
13 января 2023 Латвия 12+
13 января 2023 Литва
29 декабря 2022 Мексика
5 января 2023 Нидерланды
5 января 2023 Никарагуа
12 января 2023 Новая Зеландия M
12 января 2023 ОАЭ 18TC
12 января 2023 Парагвай
5 января 2023 Перу
13 января 2023 Польша
12 января 2023 Португалия
5 января 2023 Пуэрто-Рико
13 января 2023 США
5 января 2023 Сальвадор
5 января 2023 Саудовская Аравия
12 января 2023 Сингапур
12 января 2023 Словакия 15
12 января 2023 Таиланд 15
13 января 2023 Тайвань
13 января 2023 Турция
26 января 2023 Узбекистан
5 января 2023 Украина
12 января 2023 Уругвай
13 января 2023 Финляндия
11 января 2023 Франция
12 января 2023 Хорватия 16
12 января 2023 Чехия
5 января 2023 Чили
5 января 2023 Швейцария
13 января 2023 Швеция 15
5 января 2023 Эквадор
13 января 2023 Эстония
13 января 2022 ЮАР 16
25 января 2023 Южная Корея 15
9 июня 2023 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $180 089 109
Производство Universal Pictures, Blumhouse Productions, Atomic Monster
Другие названия
M3GAN, М3ган, Don't Meet M3gan, M3gan／ミーガン, M3Qan, Maygen, Megan, Megana, М3ҐАН, МЕҐАН, 人工殺姬, 梅根, 窒友梅根, ميغان, เมแกน, მეგანი, 메간, Меган, მ3განი, M3GAN ミーガン, MΞGAN

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 36 голосов
6.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2409 В жанре «ужасы»  203 В жанре «фантастика»  314 В жанре «триллер»  473 В фильмах США  1468 В фильмах 2023 года  137
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

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М3ГАН - Трейлер
М3ГАН Трейлер
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Наша рецензия

Комедийный хоррор, пугающий своей бессмысленностью.
Комедийный хоррор, пугающий своей бессмысленностью. Джемма – успешный робототехник в компании по производству игрушек. Девушка внезапно становится опекуном племянницы Кэйди, потерявшей родителей в автокатастрофе. Чтобы помочь девочке прийти в себя, Джемма дарит ей свое последнее изобретение – куклу-андроида, не подозревая, что та может представлять угрозу для жизни. Новый фильм ужасов «М3ГАН» сейчас один из самых популярных фильмов в мировом прокате. Он получил высокие оценки критиков и признание зрителей, и из-за…

Отзывы зрителей о фильме М3ГАН

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Отзывы показывают смешанные впечатления. Сильные стороны: оригинальная идея киборга‑ребёнка и напряжённая атмосфера. Слабые стороны: медленный старт и слабая проработка сюжета. Общая картина — часть зрителей хвалит фильм, часть критически настроена (пример оценки: 9 из 10). Подойдёт любителям триллеров и хоррор‑элементов, ценителям необычных идей.
Саммари составлено ИИ на основе 6 отзывов.

Отзывы о фильме

Катюха Дрозд 12 февраля 2023, 09:17
Фильм пушка👍🔥, мне очень понравился
butikova2 21 января 2023, 21:08
Фильм слабенький, ничего особенного в 2023 могли бы и получше сюжет снять, примитивно и скучно... Хорошо что смотрела не в кинотеатре.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

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Сиквел «М3ГАН» выйдет в 2025 году
19 января 2023 12:31 Сиквел «М3ГАН» выйдет в 2025 году Над фильмом будет работать творческая команда оригинала.
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10 января 2023 11:22 Сиквел хоррора «М3ГАН» уже находится в разработке Фильм успешно стартовал в прокате, уже став прибыльным.

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