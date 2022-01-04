Меган, 2023

Джемма — робототехник в компании по производству игрушек. Неожиданно получив опеку над осиротевшей племянницей, она дарит девочке экспериментальную куклу-андроида, которая очень буквально понимает свою миссию защищать ребенка.
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