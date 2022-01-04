Меган, 2023

Джемма – успешный робототехник в компании по производству игрушек. Девушка внезапно становится опекуном племянницы Кэйди, потерявшей родителей в автокатастрофе. Чтобы помочь девочке прийти в себя, Джемма дарит ей свое последнее изобретение – куклу-андроида, не подозревая, что та может представлять угрозу для жизни. Новый фильм ужасов «М3ГАН» сейчас один из самых популярных фильмов в мировом прокате. Он получил высокие оценки критиков и признание зрителей, и из-за…