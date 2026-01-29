Начался кастинг на конкурс «Мисс Актриса России 2026»

Для участия приглашаются начинающие российские актрисы в возрасте от 18 до 35 лет.

В России 29 января стартовал кастинг на новый всероссийский конкурс красоты, кино и творчества «Мисс Актриса России 2026». Первый конкурс пройдет в формате онлайн, а победительницу выберут в марте 2026 года.

Согласно положениям проекта, в конкурсе смогут принять участие яркие эффектные харизматичные начинающие актрисы от 18 до 35 лет, проживающие в России. Также организаторы будут рассматривать анкеты от творческих девушек без опыта участия в киносъемках. Начинающим актрисам предстоит записать краткие видеовизитки о себе, а также самопробы по заданному сценарию.

В состав жюри входят: Леонид Хромов (основатель конкурса «Мисс Актриса России», режиссер, продюсер, сценарист), Таня Тузова (известная кукла «Барби», дизайнер одежды, певица, телеведущая), Юлия Мильшина (продюсер, актриса) и Елена Станиславская (обладательница титула «Улыбка Вселенная 2019», актриса, певица, телеведущая, блогер).

«Я с 2012 года занимаюсь организацией конкурсов красоты, а с 2019 года серьезно углубился в мир мировой киноиндустрии, поэтому и решили объединить два разных формата в один — конкурса красоты с кинопремией. На мой взгляд, получился очень интересный формат", — поделился своими планами продюсер проекта Леонид Хромов.

Жюри будут оценивать не только актерские данные, но и внешние.

«Задача этого проекта в поиске ярких и интересных типажей среди российских девушек, которые, возможно, через наш конкурс получат приглашения в съемках кино от ведущих российских или зарубежных киностудий", — подытожил Хромов.

Участницы могут заполнить анкеты на официальном сайте проекта missactress.ru.