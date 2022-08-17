Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Женщина-Халк
Постер к сериалу Женщина-Халк
Постер к сериалу Женщина-Халк
Рейтинги
мало голосов
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Женщина-Халк
Женщина-Халк (2022 - …) She-Hulk
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность 4 часа 30 минут
О чем сериал

Американский телесериал «Женщина-Халк» снят по комиксам Marvel для платформы Disney+. В центре событий – адвокат Дженнифер Уолтерс, двоюродная сестра Брюса Бэннера, который прославился под именем Халк. Ее отец был шерифом. Когда-то Дженнифер ранил противник ее отца, но Брюс помог ей выжить. Руководитель Marvel Studios Кевин Файги назвал проект «30-минутной юридической комедией». При этом он заверил фанатов, что авторы сериала намерены сохранить дух оригинального комикса и перенести образ Женщины-Халка на экраны с должной бережностью.

Женщина-Халк - трейлер
Женщина-Халк
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Тим Рот
Тим Рот The Abomination
Марк Руффало
Марк Руффало
Татьяна Маслани
Татьяна Маслани Jennifer Walters / She-Hulk
Рене Голдсберри
Рене Голдсберри Amelia
Джош Сегарра
Джош Сегарра
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Женщина-Халк»
TBA
Сезон 1 Серия 1
17 августа 2022
TBA
Сезон 1 Серия 2
24 августа 2022
TBA
Сезон 1 Серия 3
31 августа 2022
TBA
Сезон 1 Серия 4
7 сентября 2022
TBA
Сезон 1 Серия 5
14 сентября 2022
TBA
Сезон 1 Серия 6
21 сентября 2022
TBA
Сезон 1 Серия 7
28 сентября 2022
TBA
Сезон 1 Серия 8
5 октября 2022
TBA
Сезон 1 Серия 9
12 октября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Женщина-Халк - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 9 эпизодов
 
Новости о сериале
Адвокат Татьяна Маслани превращается в зеленую супергероиню в первом трейлере сериала «Женщина-Халк»
Адвокат Татьяна Маслани превращается в зеленую супергероиню в первом трейлере сериала «Женщина-Халк»
Чарли Кокс разочарован реакцией зрителей на камео Сорвиголовы в «Человеке-пауке: Нет пути домой»
Чарли Кокс разочарован реакцией зрителей на камео Сорвиголовы в «Человеке-пауке: Нет пути домой»
Режиссер сериала «Женщина-Халк» утверждает, что Marvel Studios «по-настоящему прислушивается к своим фанатам»
Режиссер сериала «Женщина-Халк» утверждает, что Marvel Studios «по-настоящему прислушивается к своим фанатам»
Related video
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Приложение киноафиши