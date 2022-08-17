Американский телесериал «Женщина-Халк» снят по комиксам Marvel для платформы Disney+. В центре событий – адвокат Дженнифер Уолтерс, двоюродная сестра Брюса Бэннера, который прославился под именем Халк. Ее отец был шерифом. Когда-то Дженнифер ранил противник ее отца, но Брюс помог ей выжить. Руководитель Marvel Studios Кевин Файги назвал проект «30-минутной юридической комедией». При этом он заверил фанатов, что авторы сериала намерены сохранить дух оригинального комикса и перенести образ Женщины-Халка на экраны с должной бережностью.