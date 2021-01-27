Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Засланец из космоса
Постер к сериалу Засланец из космоса
Постер к сериалу Засланец из космоса
Смотреть онлайн
Постер к сериалу Засланец из космоса
Постер к сериалу Засланец из космоса
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
5 постеров
Смотреть онлайн
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Засланец из космоса
Засланец из космоса (2021 - …) Resident Alien 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Syfy
Продолжительность 18 часов 0 минут
Смотреть онлайн
О чем сериал

«Засланец из космоса» — американское комедийное шоу с элементами научной фантастики. Однажды инопланетянин по имени Гэрри прибывает в наш мир на своем огромном и усовершенствованном космическом корабле, чтобы навсегда уничтожить все живое на планете. Однако реализация этого плана потребует определенного количества времени и сил. В итоге Гэрри решает принять обычный человеческий облик, чтобы постепенно изучить человечество, его привычки и повадки, культуру и традиции. По ходу развития событий становится понятно, что ликвидировать людей будет не так-то просто, да и сам Гэрри, кажется, не очень-то этого и хочет.

Засланец из космоса - трейлер второго сезона
Засланец из космоса
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик Harry Vanderspeigle
Гэри Фармер
Гэри Фармер
Сара Томко
Сара Томко Asta Twelvetrees
Элис Веттерлунд
Элис Веттерлунд D'Arcy Bloom
Кори Рейнольдс
Кори Рейнольдс Sheriff Mike "Big Black" Thompson
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Новые сериалы 2022 года онлайн Новые сериалы 2022 года онлайн
Новые сериалы 2021 года Новые сериалы 2021 года
Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Засланец из космоса»
Вскрытие / Autopsy
Сезон 2 Серия 9
10 августа 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Засланец из космоса - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Засланец из космоса - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 14 эпизодов
 
Сезон 3
TBA,
 
Новости о сериале
Сериалы «Колесо времени» и «Засланец из космоса» продлены на третий сезон
Сериалы «Колесо времени» и «Засланец из космоса» продлены на третий сезон
Второй сезон «Засланца из космоса» встал на паузу
Второй сезон «Засланца из космоса» встал на паузу
«Засланец из космоса»: все, что вы хотели знать о первом сезоне, но боялись спросить
«Засланец из космоса»: все, что вы хотели знать о первом сезоне, но боялись спросить
Кадры из сериала
Интересные факты

Сюжет основан на одноименных комиксах студии Dark Horse, созданных Питером Хоганом и Стивом Паркхаусом в 2012 году. Авторы вдохновлялись такими классическими хитами, как «Твин Пикс», «Человек, который упал на Землю» и «Мой любимый марсианин».

Идея экранизировать комиксы возникла еще в 2018 году, а ее реализацией занялись студии Universal Content Productions и Amblin TV. Пилот, срежиссированный Дэвидом Добкиным, вышел в сентябре, а релиз первого сезона изначально планировался на лето 2020 года. Но из-за пандемии COVID-19 съемки завершились только осенью, тогда как премьера состоялась в январе 2021 года.

Изначально предполагалось, что Гарри будет более серьезным, как и его прототип из комиксов. Однако комедийный талант актера Алана Тьюдика произвел на продюсеров сильное впечатление, из-за чего характер персонажа был переписан.

Кори Рейнольдс, сыгравший шерифа Майка Томпсона, назвал своего героя помесью Джона Уэйна и Ричард Прайора.

Превращение Алана Тьюдика в пришельца занимает в общей сложности два часа. Грим представляет собой большую маску, которая надевается поверх головы артиста. Моргания и движения глаз создаются с помощью компьютерной графики в пост-обработке.

Натурные съемки проходили в канадской глубинке Ледисмит в Британской Колумбии.

Актрисы Сара Томко и Мередит Гаретсон — лучшие подруги, познакомившиеся задолго до съемок.

Во флешбэках утверждается, что однажды в Нью-Мексико уже прибывал инопланетянин. Вероятно, это отсылка к Розуелльскому инциденту 1947 года. Подразумевается, что тогда произошло крушение НЛО. На его основе в 1970-е годы были созданы многочисленные теории заговора.

В комиксах пришелец фанател от детективных романов, а в сериале герой регулярно смотрит телесериал «Закон и порядок».

Еще...
Знаете что-то интересное о сериале или нашли неточность? Сообщите нам
Related video
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Приложение киноафиши