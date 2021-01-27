Интересные факты

Сюжет основан на одноименных комиксах студии Dark Horse, созданных Питером Хоганом и Стивом Паркхаусом в 2012 году. Авторы вдохновлялись такими классическими хитами, как «Твин Пикс», «Человек, который упал на Землю» и «Мой любимый марсианин».

Идея экранизировать комиксы возникла еще в 2018 году, а ее реализацией занялись студии Universal Content Productions и Amblin TV. Пилот, срежиссированный Дэвидом Добкиным, вышел в сентябре, а релиз первого сезона изначально планировался на лето 2020 года. Но из-за пандемии COVID-19 съемки завершились только осенью, тогда как премьера состоялась в январе 2021 года.

Изначально предполагалось, что Гарри будет более серьезным, как и его прототип из комиксов. Однако комедийный талант актера Алана Тьюдика произвел на продюсеров сильное впечатление, из-за чего характер персонажа был переписан.

Кори Рейнольдс, сыгравший шерифа Майка Томпсона, назвал своего героя помесью Джона Уэйна и Ричард Прайора.

Превращение Алана Тьюдика в пришельца занимает в общей сложности два часа. Грим представляет собой большую маску, которая надевается поверх головы артиста. Моргания и движения глаз создаются с помощью компьютерной графики в пост-обработке.

Натурные съемки проходили в канадской глубинке Ледисмит в Британской Колумбии.

Актрисы Сара Томко и Мередит Гаретсон — лучшие подруги, познакомившиеся задолго до съемок.

Во флешбэках утверждается, что однажды в Нью-Мексико уже прибывал инопланетянин. Вероятно, это отсылка к Розуелльскому инциденту 1947 года. Подразумевается, что тогда произошло крушение НЛО. На его основе в 1970-е годы были созданы многочисленные теории заговора.

В комиксах пришелец фанател от детективных романов, а в сериале герой регулярно смотрит телесериал «Закон и порядок».