Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Четыреста ударов
Фильмы похожие на Четыреста ударов
Les Quatre cents coups
Четыреста ударов
1959 / Франция
7.6
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
Билеты от 300 ₽
Смотрите на
Билеты от 300 ₽
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Четыреста ударов
Вся информация о фильме
Одиссея 1989
драма
2003, Россия
7.0
Сука-любовь
драма, триллер
2000, Мексика
7.0
Ненависть
драма, криминал
1995, Франция
7.0
До свидания, дети
драма
1987, Франция / ФРГ
7.0
Американская ночь
комедия, драма
1973, Франция / Италия
8.0
Украденные поцелуи
мелодрама
1968, Франция
5.0
Битва за Алжир
драма, военный
1966, Италия / Алжир
8.0
Персона
драма, криминал
1966, Швеция
7.0
451гр. по Фаренгейту
фантастика, криминал, драма
1966, Великобритания
7.0
Безумный Пьеро
драма
1965, Франция / Италия
7.0
Восемь с половиной
драма
1963, Италия / Франция
6.0
Жить своей жизнью
драма
1962, Франция
8.0
Клео от 5 до 7
драма, комедия, мюзикл
1961, Франция / Италия
7.0
Жюль и Джим
мелодрама
1961, Франция
6.0
На последнем дыхании
мелодрама, криминал, драма, триллер
1960, Франция
6.0
Стреляйте в пианиста
мелодрама, драма, триллер
1960, Франция
8.0
Хиросима, моя любовь
мелодрама, драма, военный
1959, Франция / Япония
7.0
Сладкая жизнь
драма, комедия
1959, Италия / Франция
7.0
Земляничная поляна
драма
1957, Швеция
7.0
Седьмая печать
драма, фэнтези
1956, Швеция
7.0
Песнь дороги
драма
1955, Индия
8.0
Токийская история
драма
1953, Япония
6.0
Токийская повесть
драма
1953, Япония
8.0
Похитители велосипедов
драма
1948, Италия
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
«Женись, потом поговорим»: Винер ошарашила молодого волокиту заявлением
Вера Васильева в 97 лет выглядела и чувствовала себя лучше, чем в молодости: секрет прост
Купались в золоте: как продавцы обвешивали народ во времена СССР
Скрывала его годами: посмотрите, как выглядит брат-близнец Малышевой
Мучения позади: Виторган слезливо обратился к четырехлетней дочери
Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)
Что у нее с лицом? Дочь Барановской переполошила народ
«Уже чердак течет»: новое видео Ширвиндта наводит на подозрения
Данелия зашифровал остроумное послание: цензоры так и не поняли, что значит «пацак»
Дожившая до 93 лет Пахмутова каждый день ест на завтрак блюдо, которое стоит копейки
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
Фото «тайных» детей Акиньшиной произвело фурор в Сети: внимание на их лица
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить