Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Четыреста ударов Четыреста ударов
Киноафиша Фильмы Четыреста ударов Фильмы похожие на Четыреста ударов
Les Quatre cents coups Четыреста ударов 1959 / Франция
7.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
Билеты от 300 ₽
Билеты от 300 ₽
В избранное Уже в избранном
Билеты

Фильмы похожие на Четыреста ударов

Вся информация о фильме
Одиссея 1989
Одиссея 1989
драма 2003, Россия
7.0
Сука-любовь
Сука-любовь
драма, триллер 2000, Мексика
7.0
Ненависть
Ненависть
драма, криминал 1995, Франция
7.0
До свидания, дети
До свидания, дети
драма 1987, Франция / ФРГ
7.0
Американская ночь
Американская ночь
комедия, драма 1973, Франция / Италия
8.0
Украденные поцелуи
Украденные поцелуи
мелодрама 1968, Франция
5.0
Битва за Алжир
Битва за Алжир
драма, военный 1966, Италия / Алжир
8.0
Персона
Персона
драма, криминал 1966, Швеция
7.0
451гр. по Фаренгейту
451гр. по Фаренгейту
фантастика, криминал, драма 1966, Великобритания
7.0
Безумный Пьеро
Безумный Пьеро
драма 1965, Франция / Италия
7.0
Восемь с половиной
Восемь с половиной
драма 1963, Италия / Франция
6.0
Жить своей жизнью
Жить своей жизнью
драма 1962, Франция
8.0
Клео от 5 до 7
Клео от 5 до 7
драма, комедия, мюзикл 1961, Франция / Италия
7.0
Жюль и Джим
Жюль и Джим
мелодрама 1961, Франция
6.0
На последнем дыхании
На последнем дыхании
мелодрама, криминал, драма, триллер 1960, Франция
6.0
Стреляйте в пианиста
Стреляйте в пианиста
мелодрама, драма, триллер 1960, Франция
8.0
Хиросима, моя любовь
Хиросима, моя любовь
мелодрама, драма, военный 1959, Франция / Япония
7.0
Сладкая жизнь
Сладкая жизнь
драма, комедия 1959, Италия / Франция
7.0
Земляничная поляна
Земляничная поляна
драма 1957, Швеция
7.0
Седьмая печать
Седьмая печать
драма, фэнтези 1956, Швеция
7.0
Песнь дороги
Песнь дороги
драма 1955, Индия
8.0
Токийская история
Токийская история
драма 1953, Япония
6.0
Токийская повесть
Токийская повесть
драма 1953, Япония
8.0
Похитители велосипедов
Похитители велосипедов
драма 1948, Италия
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
«Женись, потом поговорим»: Винер ошарашила молодого волокиту заявлением
Вера Васильева в 97 лет выглядела и чувствовала себя лучше, чем в молодости: секрет прост
Купались в золоте: как продавцы обвешивали народ во времена СССР
Скрывала его годами: посмотрите, как выглядит брат-близнец Малышевой
Мучения позади: Виторган слезливо обратился к четырехлетней дочери
Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)
Что у нее с лицом? Дочь Барановской переполошила народ
«Уже чердак течет»: новое видео Ширвиндта наводит на подозрения
Данелия зашифровал остроумное послание: цензоры так и не поняли, что значит «пацак»
Дожившая до 93 лет Пахмутова каждый день ест на завтрак блюдо, которое стоит копейки
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
Фото «тайных» детей Акиньшиной произвело фурор в Сети: внимание на их лица
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше