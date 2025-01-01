Меню
Награды и номинации фильма Четыреста ударов 1959

Оскар 1960 Оскар 1960
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1959 Каннский кинофестиваль 1959
Лучший режиссер
Победитель
Премия OCIC
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
 Best Film from any Source
Номинант
