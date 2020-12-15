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Постер фильма Ускользающая любовь
7.1
Киноафиша Фильмы Ускользающая любовь
7.1

Ускользающая любовь

, 1979
L'amour en fuite
Франция / драма, мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Ускользающая любовь
7.1

О фильме

Главному герою перевалило за 30. Он работает корректором в издательстве и пишет прозу. Имеет любовницу — продавщицу музыкальных пластинок Сабину и попутно разводится с женой Кристиной, причем их развод оказывается первым во Франции, оформленным по обоюдному согласию.

Жизнь его течет своим чередом, пока однажды Колетте, бывшей возлюбленной Дуанеля, не попадается на глаза его роман, во многом автобиографический…

В ролях

Жан-Пьер Лео
Жан-Пьер Лео
Антуан Дуанель
Мари-Франс Пизье
Колетт Тацци
Клод Жад
Кристин Дуэнель
Даниэль Месгиш
Xavier Barnérias, le libraire
Жюльен Берто
Monsieur Lucien
Жан-Пьерр Дюкос
Avocat de Christine
Дани
Liliane
Дороти
Sabine Barnérias
Рози Варт
Mère de Colette
Мари Анрио
Juge Divorce
Режиссер Франсуа Трюффо
Сценарист Жан Орель, Франсуа Трюффо, Мари-Франс Пизье, Сюзанн Шиффман
Композитор Жорж Делерю
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1979
Премьера онлайн 30 апреля 2021
Премьера в мире 24 января 1979
Дата выхода
10 июля 1980 Бразилия
6 апреля 1979 Германия 12
6 апреля 1979 США
24 января 1979 Франция
MPAA PG
Сборы в мире $541
Производство Les Films du Carrosse
Другие названия
L'amour en fuite, Love on the Run, El amor en fuga, Amor em Fuga, Dragoste pe fugă, I agapi to vazei... sta podia, Kaçan Aşk, Kærlighed på flugt, Kärlek på flykt, Kjærlighet på flukt, L'amore fugge, Láska na útěku, Liebe auf der Flucht, Ljubav u bijegu, Ljubezen na begu, Menekülő szerelem, O Amor em Fuga, Rakkaus karkuteillä, Uciekająca miłość, Vervlogen liefde, Η αγάπη το βάζει... στα πόδια, Кохання, що втекло, Любовта си отива, Ускользающая любовь, 사랑의 도피, 消逝的愛, 爱情狂奔, 逃げ去る恋, 爱情飞逝

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 15 декабря 2020

Цитаты

[Английская субтитрированная версия]
Антуан Дуанель [Альфонсу, когда он собирается в музыкальный лагерь] Если будешь усердно заниматься, станешь великим музыкантом.
Альфонс Дуанель А если нет?
Антуан Дуанель Если нет — станешь музыкальным критиком.

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