Главному герою перевалило за 30. Он работает корректором в издательстве и пишет прозу. Имеет любовницу — продавщицу музыкальных пластинок Сабину и попутно разводится с женой Кристиной, причем их развод оказывается первым во Франции, оформленным по обоюдному согласию.
Жизнь его течет своим чередом, пока однажды Колетте, бывшей возлюбленной Дуанеля, не попадается на глаза его роман, во многом автобиографический…
|10 июля 1980
|Бразилия
|6 апреля 1979
|Германия
|12
|6 апреля 1979
|США
|24 января 1979
|Франция