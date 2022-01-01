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Дикий Маугли
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Enfant sauvage, L'

Дикий Маугли, 1970

1970 / Франция
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме
Летом 1978 года в лесу близ Айверона (Франция) был найден дикий ребенок, лет двенадцати. Доктор Жан Итар берется за воспитание мальчика, жившего вдали от цивилизации, как Маугли…
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1970
Премьера в мире 26 февраля 1970
Возраст 16+
Режиссер
Франсуа Трюффо
Франсуа Трюффо
В ролях
Жан-Пьер Карголь
Франсуа Трюффо
Франсуа Трюффо
Франсуаз Сенье
Жан Дасте
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дикий Маугли 2 постера
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