Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Дикий Маугли
Enfant sauvage, L'
Дикий Маугли, 1970
1970 / Франция
6.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
драма
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Летом 1978 года в лесу близ Айверона (Франция) был найден дикий ребенок, лет двенадцати. Доктор Жан Итар берется за воспитание мальчика, жившего вдали от цивилизации, как Маугли…
Развернуть
6.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
1970
Премьера в мире
26 февраля 1970
Возраст
16+
Режиссер
Франсуа Трюффо
В ролях
Жан-Пьер Карголь
Франсуа Трюффо
Франсуаз Сенье
Жан Дасте
Все актеры и съемочная группа
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
14
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Рецензия
Отзывы
2022, США, мелодрама
Related video
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело