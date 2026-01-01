Отзывы о фильме
Главная героиня фильма не имеет в жизни никаких комплексов. Она пристраивается по ходу дела, где сможет и к кому сможет, лишь бы у того были деньги. Неугодных и ненужных попутчиков она легко отправляет в тюрьму, а то и подальше. И в финале фильма ее «добрым другом» становится адвокат, защищающий ее от очередного убийства.
|1 января 1973
|Австрия
|12
|26 июня 1973
|Великобритания
|24 мая 1974
|Германия
|13 сентября 1973
|Дания
|25 марта 1973
|США
|9 апреля 1973
|Турция
|27 октября 1972
|Финляндия
|13 сентября 1972
|Франция
|15 января 1973
|Швеция
|15 октября 1974
|Япония
|G