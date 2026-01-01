Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Такая красотка как я
Постер фильма Такая красотка как я
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Такая красотка как я

Такая красотка как я

Une belle fille comme moi 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Главная героиня фильма не имеет в жизни никаких комплексов. Она пристраивается по ходу дела, где сможет и к кому сможет, лишь бы у того были деньги. Неугодных и ненужных попутчиков она легко отправляет в тюрьму, а то и подальше. И в финале фильма ее «добрым другом» становится адвокат, защищающий ее от очередного убийства.

Страна Франция
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1972
Премьера в мире 13 сентября 1972
Дата выхода
1 января 1973 Австрия 12
26 июня 1973 Великобритания
24 мая 1974 Германия
13 сентября 1973 Дания
25 марта 1973 США
9 апреля 1973 Турция
27 октября 1972 Финляндия
13 сентября 1972 Франция
15 января 1973 Швеция
15 октября 1974 Япония G
MPAA R
Производство Les Films du Carrosse, Columbia Films
Другие названия
Une belle fille comme moi, A Gorgeous Girl Like Me, Such a Gorgeous Kid Like Me, Ein schönes Mädchen wie ich, A Gorgeous Bird Like Me, Egy olyan szép lány, mint én, En dejlig pige som mig, En skön tjej som mej, Genç ve güzel, Isin tyttö, Lepotica, kot sem jaz, Mica scema la ragazza!, O fată frumoasă ca mine, Oraio koritsi san ki emena, Ena, Taka ładna dziewczyna, Tóch een toffe meid, Uma Bela Rapariga, Uma Jovem tão Bela como Eu, Uma Jovem tão Bela Quanto Eu, Una chica tan decente como yo, Una joven linda como yo, Zo'n mooi meisje als ik, Ένα όμορφο κορίτσι σαν εμένα, Красавица като мен, Такая красотка как я, 나처럼 예쁜 여자, 私のように美しい娘, 美女如我
Режиссер
Франсуа Трюффо
Франсуа Трюффо
В ролях
Шарль Деннер
Бернадетт Лафон
Бернадетт Лафон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.5
Оцените 12 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
