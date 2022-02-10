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Это случилось однажды ночью Это случилось однажды ночью
Киноафиша Фильмы Это случилось однажды ночью
It Happened One Night

Это случилось однажды ночью, 1934

1934 / США
5.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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О фильме

Элли собирается замуж за знаменитого летчика Кинга Вестли, но ее отец презирает того, считая светским бездельником, поэтому он сажает дочь под замок и ищет основания для аннулирования помолвки.

Элли удается бежать и она отправляется навстречу суженому в Нью-Йорк на автобусе. В том же автобусе едет только что уволенный репортер Питер. Ему необходима сенсация, чтобы восстановить отношения с редактором. В лице беглой наследницы миллионов, которую ищет полиция всей страны, судьба улыбается ему. Он обещает помочь ей, но в пути планы обоих меняются.

О, великая сила любви...

5.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1934
Премьера в мире 18 февраля 1934
Возраст 0+
Режиссер
Фрэнк Капра
В ролях
Кларк Гейбл
Кларк Гейбл
Уолтер Коннолли
Роско Карнс
Джеймисон Томас
Алан Хейл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Это случилось однажды ночью 3 постера
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Мир Искусства
14:10 от 300 ₽
Полное расписание и билеты

Это случилось однажды ночью смотреть онлайн

Это случилось однажды ночью
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сб 23
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