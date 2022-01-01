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Четыреста ударов Четыреста ударов
Киноафиша Фильмы Четыреста ударов Четыреста ударов, 1959: актеры и роли
Les Quatre cents coups Четыреста ударов 1959 / Франция
7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Четыреста ударов, 1959: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франсуа Трюффо Франсуа Трюффо François Truffaut
В ролях
Жан-Пьер Лео Жан-Пьер Лео Jean-Pierre Léaud Альбер Реми Клер Морье Claire Maurier
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