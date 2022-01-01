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Четыреста ударов
Четыреста ударов, 1959: актеры и роли
Les Quatre cents coups
Четыреста ударов
1959 / Франция
7.6
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Четыреста ударов, 1959: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Франсуа Трюффо
François Truffaut
В ролях
Жан-Пьер Лео
Jean-Pierre Léaud
Альбер Реми
Клер Морье
Claire Maurier
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