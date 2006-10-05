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Poster of The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning
6.7
Kinoafisha Films The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning
6.7

The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning

, 2006
The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning
USA / Horror, Thriller / 18+
Poster of The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning
6.7

Cast

Jordana Brewster
Jordana Brewster
Chrissie
Taylor Handley
Taylor Handley
Dean
Matt Bomer
Matt Bomer
Eric
Andrew Bryniarski
Leatherface
Terrence Evans
Monty
Tim De Zarn
Diora Baird
Bailey
R. Lee Ermey
Sheriff Hoyt
R. Lee Ermey
Sheriff Hoyt
Lee Tergesen
Lee Tergesen
Holden
Kathy Lamkin
Tea Lady
Marietta Marich
Luda Mae
Director Jonathan Liebesman
Writer Sheldon Turner, David J. Schow
Composer Steve Jablonsky
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2006
Online premiere 18 February 2015
World premiere 5 October 2006
Release date
30 November 2006 Russia КароПрокат 18+
12 October 2006 Argentina 18
16 November 2006 Australia R18+
30 November 2006 Belarus
7 February 2007 Belgium
24 November 2006 Brazil 18
6 October 2006 Canada 18A
9 March 2007 Colombia
16 November 2006 Czechia
10 November 2006 Denmark
4 April 2007 Egypt
10 November 2006 Estonia
7 February 2007 France
18 January 2007 Germany
13 October 2006 Great Britain
19 October 2006 Greece K-17
16 November 2006 Hong Kong III
6 October 2006 Iceland 18
3 March 2007 Indonesia
13 October 2006 Ireland 18
17 November 2006 Italy
11 November 2006 Japan R-15
30 November 2006 Kazakhstan
24 January 2007 Kuwait
17 November 2006 Latvia
24 November 2006 Lithuania N-16
26 January 2007 Mexico C
16 November 2006 Netherlands
5 January 2007 Panama
10 November 2006 Poland 16
16 November 2006 Portugal M/18
9 November 2006 Singapore R21
22 February 2007 South Korea 18
3 November 2006 Spain
5 October 2006 Taiwan
30 November 2006 Thailand
1 December 2006 Turkey
6 October 2006 USA
30 November 2006 Ukraine
9 February 2007 Venezuela
MPAA R
Budget $16,000,000
Worldwide Gross $51,764,406
Production New Line Cinema, Platinum Dunes, Next Entertainment
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Film rating

6.7
Rate 11 votes
5.8 IMDb
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Updated 11 June 2024
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soundtrack The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning
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