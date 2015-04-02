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Техасская резня бензопилой: Начало Техасская резня бензопилой: Начало
Киноафиша Фильмы Техасская резня бензопилой: Начало Отзывы о фильме «Техасская резня бензопилой: Начало»
The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning Техасская резня бензопилой: Начало 2006 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Техасская резня бензопилой: Начало»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Боже немилостивый, как я хочу в Техас! Какие чудесные, восхитительные люди – и какого душевного изящества, заметьте! – обитают в этом солнечном и прекрасном месте! Какие дивные события случаются в Техасе, и как неисповедимы пути всех, кто путешествует по техасским дорогам! Боже немилостивый, как неисповедимы… Тут надобно заметить, что нынешний опус Джонатана Либесмана, в год выхода «Техасской резни бензопилой» Маркуса Ниспела поставившего совершенно бессвязный, хотя временами и взаправду…

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Комментарии Обсудить в чате
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adrenalin 2 апреля 2015, 12:51
1 фильм понравился😂 ...говорят 2 на много лучше✊ ...завтра пойду заценивать...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DEN 2 апреля 2015, 12:51
Неплохой фильмец! смотрится на одном дыхании! классика жанра я бы сказал. Но пила понравилась больше
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Dennn 2 апреля 2015, 12:51
Паул молоток, всё правильно написал

Г-н комон спорит ради спора, как, в прочем, и всегда ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kul 2 апреля 2015, 12:51
не фильм а гавно!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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