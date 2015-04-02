Наша рецензия

Боже немилостивый, как я хочу в Техас! Какие чудесные, восхитительные люди – и какого душевного изящества, заметьте! – обитают в этом солнечном и прекрасном месте! Какие дивные события случаются в Техасе, и как неисповедимы пути всех, кто путешествует по техасским дорогам! Боже немилостивый, как неисповедимы… Тут надобно заметить, что нынешний опус Джонатана Либесмана, в год выхода «Техасской резни бензопилой» Маркуса Ниспела поставившего совершенно бессвязный, хотя временами и взаправду…