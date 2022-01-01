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Техасская резня бензопилой: Начало Техасская резня бензопилой: Начало
Киноафиша Фильмы Техасская резня бензопилой: Начало Техасская резня бензопилой: Начало, 2006: актеры и роли
The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning Техасская резня бензопилой: Начало 2006 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Техасская резня бензопилой: Начало, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джонатан Либесман Jonathan Liebesman
В ролях
Джордана Брюстер Джордана Брюстер Jordana Brewster Тейлор Хэндли Тейлор Хэндли Taylor Handley Диора Бейрд Мэтт Бомер Мэтт Бомер Matt Bomer Эндрю Брынярски Andrew Bryniarski Терренс Эванс Terrence Evans Тим Де Зарн Tim De Zarn
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