19 сентября 2025 11:54
Евгений Цыганов безостановочно хохочет в трейлере комедии «Человек, который смеется»

Идея частично перекликается с известной короткометражкой «Человек-улыбка» с Уиллемом Дефо.

Компания «НМГ Кинопрокат» представила тизер-трейлер комедийного фильма «Человек, который смеется» с Евгением Цыгановым и Сергеем Гармашом в главных ролях. В кинотеатрах картина стартует 5 февраля 2026 года.

Главным героем выступает востребованный актер Дмитрий (Цыганов), специализирующийся на боевиках. Он прославился по ролям мачо с каменным лицом и даже обрел поклонника в лице успешного сибирского бизнесмена Сергея (Гармаш). Тот предлагает Дмитрию сняться в его криминальном экшене о 90-х в роли безжалостного убийцы. Дмитрий и его агент (Степан Девонин) соглашаются, поскольку не могут устоять перед огромным гонораром. Однако на съемочной площадке происходит несчастный случай: Дмитрий получает пулевое ранение, которое на первый взгляд кажется пустяком, но в итоге приводит к тому, что герой начинает неконтролируемо смеяться и постоянно улыбаться. Отказаться от работы на Сергея невозможно, поэтому Дмитрию нужно придумать, как завершить съемки сурового боевика, несмотря на постоянный смех.

Актерский состав дополнили Ирина Пегова, Анастасия Красовская, Кирилл Каганович, Антон Ескин, Андрей Цыганов и другие. Режиссер — Владимир Котт. Над сценарием работал Александр Бережной. Съемки завершились 15 сентября под «Песенку о хорошем настроении».

Фото: «НМГ Кинопрокат»
Юрий Волошин
Юрий Волошин
