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Poster of Ready or Not: Here I Come
7.7
Ready or Not: Here I Come - Featurette 2
Kinoafisha Films Ready or Not: Here I Come
7.7

Ready or Not: Here I Come

, 2026
Ready or Not: Here I Come
USA / Horror, Thriller, Comedy
Trailers
Going 103
Not going 3
Poster of Ready or Not: Here I Come
7.7
Going 103
Not going 3
Ready or Not: Here I Come - Featurette 2
Ready or Not: Here I Come  Featurette 2

Cast

Samara Weaving
Samara Weaving
Grace
Kathryn Newton
Kathryn Newton
Faith
Sarah Michelle Gellar
Sarah Michelle Gellar
Ursula
David Cronenberg
David Cronenberg
Chester Danforth
Elijah Wood
Elijah Wood
Lawyer
Olivia Cheng
Olivia Cheng
Wan Chen Xing
Kevin Durand
Kevin Durand
Nestor Carbonell
Nestor Carbonell
Ignacio
Dan Beirne
Dan Beirne
Kip Danforth
Varun Saranga
Varun Saranga
Madhu Rajan
Emily Stranges
Emily Stranges
Shawn Hatosy
Shawn Hatosy
Titus
Director Matthew Bettinelli, Tyler Gillett
Writer Guy Busick, R. Christopher Murphy, Matthew Bettinelli, Tyler Gillett
Composer Sven Faulconer
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2026
Online premiere 5 May 2026
World premiere 13 March 2026
Release date
4 April 2026 Russia
19 March 2026 Argentina +16
19 March 2026 Australia MA 15+
9 April 2026 Austria 16
2 April 2026 Bahrain
8 April 2026 Belgium 16
19 March 2026 Brazil 18
20 March 2026 Bulgaria
19 March 2026 Chile 14
19 March 2026 Colombia
26 March 2026 Croatia o.A.
9 April 2026 Czechia
20 March 2026 Estonia
1 April 2026 Finland K-16
8 April 2026 France 12
9 April 2026 Germany 16
20 March 2026 Great Britain 15
19 March 2026 Guatemala
26 March 2026 Hong Kong III
26 March 2026 Hungary 18
9 April 2026 Iceland Unrated
3 April 2026 India
15 April 2026 Indonesia 17+
9 April 2026 Italy 14+
21 August 2026 Japan R15+
26 March 2026 Kazakhstan 18+
26 March 2026 Kyrgyzstan 18+
27 March 2026 Latvia
10 April 2026 Lithuania
26 March 2026 Macao D
26 March 2026 Mexico C
2 April 2026 Moldova N 16
9 April 2026 Montenegro o.A.
19 March 2026 Netherlands 16
20 March 2026 Pakistan
19 March 2026 Panama
19 March 2026 Peru
25 March 2026 Philippines R-16
10 April 2026 Poland
19 March 2026 Puerto Rico R
2 April 2026 Qatar
3 April 2026 Romania
19 March 2026 Serbia o.A.
26 March 2026 Singapore M18
9 April 2026 Slovakia 15
3 April 2026 South Africa
1 July 2026 South Korea
1 April 2026 Spain 18
20 March 2026 Sweden 15
9 April 2026 Switzerland 16
26 March 2026 Thailand 18
20 March 2026 Turkey 18+
9 April 2026 UAE 18TC
20 March 2026 USA R
26 March 2026 Uzbekistan
3 April 2026 Viet Nam
Budget $17,000,000
Worldwide Gross $42,923,054
Production Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC), Mythology Entertainment, Ontario Creates
Also known as
Ready or Not: Here I Come, Ready or Not 2: Here I Come, Boda sangrienta 2, Я иду искать 2, Ready or Not 2, Aki bújt 2: Jövök!, Casamento Sangrento: A Viúva, Dobro se skrij 2, Finchè morte non ci separi 2, Gatavs vai ne: eju meklēt, Igra skrivača 2, Krvavá nevěsta: Hra začíná, Nevesta na zabitie 2, Noche de bodas 2, Prêt pas prêt 2: J'arrive, Pulmaöö peitusemäng 2: Siit ma tulen, Ready or Not 2: O Ritual, Saklambaç 2, Scapă cine poate 2, Slėpynės 2: einu ieškoti, Trò Chơi Của Quỷ 2, Wedding Nightmare: Deuxième partie, Zabawa w pochowanego 2, Είσαι έτοιμος; 2, Гра в хованки: Я йду шукати, Докато смъртта ни раздели 2, Спремна или не 2, レディ・オア・ノット2, 弒婚遊戲：2度開局, 爆血新婚夜2：豪門遊戲, Trò Chơi Giết Người 2, Hide & Seek, Casamento Sangrento 2: A Viúva, Casamento Sangrento 2, เกมพร้อมตาย 2, Zabawa w pochowanego 2: Szukam, Saklambaç 2: Geliyorum, Ready or Not - Here I Come

Film rating

7.7
Rate 44 votes
6.5 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  619 In the Horror genre  28 In the Thriller genre  122 In the Comedy genre  133 In films of USA  408 In films of 2026  17
Updated 30 April 2026

Film Trailers

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Ready or Not: Here I Come - Featurette 2
Ready or Not: Here I Come Featurette 2
Ready or Not: Here I Come - Featurette
Ready or Not: Here I Come Featurette
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