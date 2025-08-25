Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В России выйдет черная комедия «Эддингтон» с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем

В России выйдет черная комедия «Эддингтон» с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем

25 августа 2025 13:31
В России выйдет черная комедия «Эддингтон» с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем

Доступен дублированный трейлер.

Capella Film и «Амедиатека» анонсировали, что 16 октября в российский прокат выйдет фильм «Эддингтон», мировая премьера которого состоялась в мае в рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля. Это новый режиссерский проект Ари Астера, который ранее снял «Реинкарнацию» (2018), «Солнцестояние» (2019) и «Все страхи Бо» (2023).

Действие разворачивается в разгар пандемии COVID-19 в вымышленном городке Эддингтоне, штат Нью-Мексико. В центре сюжета — местный шериф Джо Кросс (Хоакин Феникс), который, как и все окружающие, подавлен сложившейся ситуацией, но отказывается следовать протоколам безопасности и носить маску. Это приводит к конфликту с мэром Тедом Гарсией (Педро Паскаль). Стремясь к переизбранию, он задумывает строительство огромного центра по обработке данных на базе искусственного интеллекта. Чтобы насолить политику, Кросс решает тоже баллотироваться в мэры.

Также в актерском составе задействованы Эмма Стоун, Остин Батлер, Люк Граймс, Дирдри О’Коннелл, Майкл Уорд и другие. Каждый из второстепенных героев воплощает то или иное отношение к пандемии.

На Rotten Tomatoes «Эддингтон» имеет 70% «свежести» на основе 246 рецензий, тогда как аналогичная оценка со стороны рядовых зрителей составляет 65%.

Фото: A24
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ли Бён-хон берется за топор в трейлере фильма Пак Чхан-ука «Метод исключения» Ли Бён-хон берется за топор в трейлере фильма Пак Чхан-ука «Метод исключения» Читать дальше 26 августа 2025
Дэниэл Дэй-Льюис вернулся: вышел трейлер фильма «Анемон» Дэниэл Дэй-Льюис вернулся: вышел трейлер фильма «Анемон» Читать дальше 22 августа 2025
Иногда они возвращаются: 10 фильмов и сериалов об оживших мертвецах Иногда они возвращаются: 10 фильмов и сериалов об оживших мертвецах Читать дальше 22 августа 2025
Джош О’Коннор решает украсть ценную картину в трейлере фильма «Вдохновитель» Джош О’Коннор решает украсть ценную картину в трейлере фильма «Вдохновитель» Читать дальше 22 августа 2025
Netflix заполучил права на новый сериал с Мэттью Макконахи от создателя «Настоящего детектива» Netflix заполучил права на новый сериал с Мэттью Макконахи от создателя «Настоящего детектива» Читать дальше 26 августа 2025
От боевиков до драм: ключевые роли Гоши Куценко в кино От боевиков до драм: ключевые роли Гоши Куценко в кино Читать дальше 26 августа 2025
Мальчик защищает святое место в трейлере мультфильма «Серафима» Мальчик защищает святое место в трейлере мультфильма «Серафима» Читать дальше 26 августа 2025
Суровая Мария Аронова преподает в современной школе в трейлере сериала «Олдскул» Суровая Мария Аронова преподает в современной школе в трейлере сериала «Олдскул» Читать дальше 25 августа 2025
Комедии, экшен, русский трэш: 10 мультижанровых фильмов о свадьбах Комедии, экшен, русский трэш: 10 мультижанровых фильмов о свадьбах Читать дальше 24 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше