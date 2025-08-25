В России выйдет черная комедия «Эддингтон» с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем

Capella Film и «Амедиатека» анонсировали, что 16 октября в российский прокат выйдет фильм «Эддингтон», мировая премьера которого состоялась в мае в рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля. Это новый режиссерский проект Ари Астера, который ранее снял «Реинкарнацию» (2018), «Солнцестояние» (2019) и «Все страхи Бо» (2023).

Действие разворачивается в разгар пандемии COVID-19 в вымышленном городке Эддингтоне, штат Нью-Мексико. В центре сюжета — местный шериф Джо Кросс (Хоакин Феникс), который, как и все окружающие, подавлен сложившейся ситуацией, но отказывается следовать протоколам безопасности и носить маску. Это приводит к конфликту с мэром Тедом Гарсией (Педро Паскаль). Стремясь к переизбранию, он задумывает строительство огромного центра по обработке данных на базе искусственного интеллекта. Чтобы насолить политику, Кросс решает тоже баллотироваться в мэры.

Также в актерском составе задействованы Эмма Стоун, Остин Батлер, Люк Граймс, Дирдри О’Коннелл, Майкл Уорд и другие. Каждый из второстепенных героев воплощает то или иное отношение к пандемии.

На Rotten Tomatoes «Эддингтон» имеет 70% «свежести» на основе 246 рецензий, тогда как аналогичная оценка со стороны рядовых зрителей составляет 65%.