Что смотреть в октябре: 11 главных премьер в кино и на стримингах

В кино

16 октября

Весной 2020-го, когда пандемия стремительно охватила США, маленький город Эддингтон оказался в условиях карантина и строгого масочного режима. На фоне этого между мэром Тэдом Гарсией и шерифом Джо Кроссом разворачивается ожесточенная политическая борьба.

«Эддингтон» — новая работа инди-режиссера Ари Астера. Заявив о себе слоубернерами «Реинкарнация» и «Солнцестояние», он выпустил абсурдистскую ленту «Все страхи Бо», поделившую публику на два лагеря. Постановщик возвращается с еще одной странной комедией «Эддингтон», как и прежде выпущенной студией A24. В Каннах фильм снова вызвал неоднозначную реакцию, однако ценителей арт-кино, вероятно, заинтересует новый эксперимент Астера. К тому же, в актерском составе задействованы такие звезды, как Педро Паскаль и Хоакин Феникс.

16 октября

Верный пес Инди вместе с хозяином Тоддом обосновывается в старом загородном доме, который таит мрачные секреты. Там обитает могущественное зло, справиться с которыми по силам лишь Инди.

«Глазами пса» — главный хоррор октября, снятый дебютантом Беном Леонбергом. Премьера состоялась на фестивале South by Southwest, где картина получила хорошие отзывы. Особенно высоко критики оценили игру четвероногого актера. Это идеальный вариант для просмотра в преддверии Хэллоуина.

23 октября

После кончины матери Нора и Агнес вновь сталкиваются со своим отдалившимся отцом Густавом, когда-то знаменитым кинорежиссером. Мужчина предлагает Норе сыграть роль в картине, которая может вернуть ему утраченную славу, но, получив отказ, приглашает на ее место амбициозную актрису из Голливуда. Сестрам приходится не только разбираться в запутанных отношениях с отцом, но и иметь дело с новой звездой, вторгшейся в их семейную драму.

«Сентиментальная ценность» — работа Йоакима Триера, одного из главных скандинавских режиссеров наших дней. В ролях — Ренате Реинсве, Стеллан Скарсгард и Эль Фаннинг. Премьера прошла на минувшем Каннском кинофестивале, где фильм получил Гран-при. Нет сомнений в том, что «Сентиментальная ценность» войдет в списки «лучших» по итогам года.

30 октября

Семья возвращается домой, но попадает в аварию. В автосервисе механик Вахид по звуку протеза узнает в отце семейства человека, на которого давно затаил обиду. Замыслив похищение, он все больше мучается сомнениями, а случайность запускает цепочку тяжелых последствий.

«Простая случайность» — обладатель «Золотой пальмовой ветви» Канн. Режиссером и сценаристом ленты выступил Джафар Панахи, классик иранского кино, снимающий вопреки запретам и арестам. Как и «Сентиментальная ценность», данный фильм — настоящий подарок всем поклонникам авторского кино.

30 октября

Луис вместе с сыном отправляется в Марокко, чтобы разыскать дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. В ходе поисков они выходят на след таинственного рейва на границе с Мавританией, окутанного легендами.

«Сират» — еще один участник основного конкурса Каннского кинофестиваля, который порадует синефилов. Картина французского режиссера Оливера Лаше получила приз жюри и была тепло встречена критиками, а теперь ее смогут увидеть и российские зрители.

Онлайн

1 октября, KION

Следователь Морозов пытается найти пропавшего сына своей жены, которая находится в коме. След выводит его к таинственному бару, появляющемуся в разных точках города и втягивающему гостей в смертельную игру со звонками мертвым.

Среди отечественных новинок нельзя не выделить «Бар "Один звонок"». В 2023 году сериалу Сергея Филатова не выдали прокатное удостоверение, из-за чего он отправился на полку. Спустя два года триллер все же доберется до широкой аудитории и станет возвращением для Данилы Козловского, практически исчезнувшего с экранов. Насколько камбэк окажется удачным — зрители узнают уже совсем скоро.

3 октября, Netflix

1950-е годы, захудалая ферма в штате Висконсин. Эд — на первый взгляд тихий и безобидный затворник. Никто из местных не подозревает, что их сосед является маньяком, злодеяния которого навсегда изменят ход американской истории.

«Монстр: История Эда Гейна» — третья часть антологии Райана Мерфи, основанной на реальных преступлениях. На сей раз шоураннер обратился к биографии, пожалуй, главного американского маньяка XX века. Образ Эда Гейна прочно вошел в поп-культуру: им были вдохновлены такие киноманьяки, как Норман Бэйтс из «Психо», Кожаное лицо из «Техасской резни бензопилой» и Ганнибал Лектер из «Молчания ягнят». Роль серийного убийцы исполнил Чарли Ханнем, знакомый зрителям по «Сынам Анархии» и «Джентльменам». Зрителей ждет леденящая душу история, обреченная повторить успех «Дамера».

10 октября, Start

Это рассказ о драматических событиях Октябрьской революции и ее последствиях. События охватывают период с 1905-го по 1924 год — время потрясений, которое кардинально изменило жизни миллионов людей. Этот отрезок истории оказал влияние не только на Россию, но и на развитие всего мира.

«Хроники русской революции» — российский сериал, который наверняка станет большим хитом. Режиссером и соавтором сценария выступил живой классик Андрей Кончаловский, за плечами которого полувековая карьера в России и Голливуде. Каст состоит из звезд первого эшелона: главную роль исполнил Юра Борисов, воплотивший молодого офицера Прохорова, а на втором плане мелькают Евгений Ткачук в роли Ленина, Тимофей Окроев в роли Сталина и, конечно же, Юлия Высоцкая — жена Кончаловского, сыгравшая революционерку.

10 октября, Okko

Зоопсихолог, изучающий повадки лис, находит в лесу загадочную и замкнутую девушку по имени Дина, спасает ее, но вскоре оказывается под подозрением в убийстве ее подруги. Чтобы очистить свое имя, он начинает собственное расследование. Для этого ему нужно установить контакт с Диной, которая избегает людей и отказывается давать показания.

«Как приручить лису» — еще одна отечественная новинка, на которую мы советуем обратить внимание. Шоураннером, автором сценария и режиссером детективного триллера Okko выступила Юлиана Закревская, а в ролях задействованы Кирилл Кяро, Максим Стоянов, Таисья Калинина и Ксения Кутепова. Пропускать, конечно же, не рекомендуется.

20 октября, Okko и Premier

Продолжение запутанной любовной истории архитектора и танцовщицы, развернувшейся в самом сердце столицы.

На малые экраны также вернется «Постучись в мою дверь в Москве» — ремейк турецкого мелодраматического хита «Постучись в мою дверь». Ранее главную мужскую роль исполнял Никита Волков, но актер выбыл из проекта, уступив место Кириллу Дыцевичу. Отразится ли это на популярности сериала — узнаем в конце октября.

26 октября, HBO Max

Со стороны городок Дерри напоминает райский уголок. На деле же здесь творятся жуткие вещи, о которых жители предпочитают не говорить вслух.

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — приквел хоррор-дилогии «Оно», созданный HBO. Над проектом работал режиссер оригинальных фильмов Андрес Мускетти, а Билл Скарсгард вернулся к роли Пеннивайза. Планируется выпуск трех сезонов: действие первого развернется в 1962 году, второго — в 1935-м, а третьего — в 1908-м. Нет никаких сомнений в том, что «Дерри» повторит успех фильмов, тогда как образ зловещего клоуна, убивающего детей, опять станет трендом на Хэллоуин.